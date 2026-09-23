Două focare de hepatită A, active în județul Alba. Zeci de persoane au fost vaccinate

Două focare de hepatită virală A sunt active în județul Alba, unul în municipiul Alba Iulia și celălalt în localitatea Valea Lungă, potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba. În total, au fost confirmate 23 de cazuri, iar autoritățile sanitare recomandă populației să respecte cu strictețe măsurile de igienă și prevenire a transmiterii bolii.



În municipiul Alba Iulia, în cartierul Lumea Nouă, a fost identificat un focar comunitar în care au fost confirmate 18 cazuri de hepatită A. DSP Alba a identificat 96 de contacți ai persoanelor diagnosticate, însă doar 11 dintre aceștia au acceptat vaccinarea. Alți trei contacți sunt în curs de vaccinare.

Cel de-al doilea focar este în localitatea Valea Lungă, unde au fost confirmate cinci cazuri și au fost identificați 36 de contacți. Dintre aceștia, 23 au fost deja vaccinați.



Potrivit DSP Alba, în cazul celor 23 de persoane diagnosticate cu hepatită A, trei au vârste cuprinse între 0 și 4 ani, 10 au între 5 și 9 ani, șapte între 10 și 14 ani, una între 15 și 19 ani, iar două persoane au vârste între 20 și 24 de ani.



Autoritățile sanitare atrag atenția că unul dintre focare este localizat în apropierea unor unități de învățământ, motiv pentru care este cu atât mai importantă respectarea măsurilor de prevenire a transmiterii bolii.

DSP Alba recomandă persoanelor aflate în zonele afectate să respecte măsurile de izolare în cazul persoanelor diagnosticate și al contacților acestora, precum și regulile de igienă.



Printre principalele măsuri recomandate se numără spălarea riguroasă a mâinilor, respectarea regulilor de igienă alimentară și prezentarea la medic în cazul apariției unor simptome sugestive.



Inspectorii de sănătate publică subliniază, de asemenea, importanța identificării rapide a cazurilor, izolării persoanelor infectate și vaccinării persoanelor pentru care imunizarea este recomandată.

Hepatita virală A este o boală infecțioasă care se poate transmite cu ușurință în condiții de igienă precară, iar respectarea măsurilor de prevenție are un rol important în limitarea răspândirii acesteia.