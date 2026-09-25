Dosar penal pentru un bărbat din Lunca Mureșului, surprins la volan cu permisul suspendat

La data de 24 septembrie 2026, în jurul orei 18.07, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 418+350 de metri, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, pe direcția de mers Aiud – Unirea.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.