Dosar penal pentru un șofer din Meteș: tracta o remorcă neînregistrată

La data de 27 septembrie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe raza localității Meteș, un tractor care tracta o remorcă fără număr de înmatriculare.

Ansamblul era condus de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din aceeași localitate. Din cercetări a reieșit că remorca nu este înregistrată în circulație. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Înaintea de a vă deplasa pe drumurile publice, asigurați-vă că aveți toate documentele necesare, iar vehiculul, inclusiv remorca, este înmatriculat sau înregistrat în circulație, după caz.