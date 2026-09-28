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28 septembrie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Dosar penal pentru un șofer din Meteș: tracta o remorcă neînregistrată

Dosar penal pentru un șofer din Meteș: tracta o remorcă neînregistrată

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Scris de în Eveniment, Local

La data de 27 septembrie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe raza localității Meteș, un tractor care tracta o remorcă fără număr de înmatriculare.

Ansamblul era condus de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din aceeași localitate. Din cercetări a reieșit că remorca nu este înregistrată în circulație. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. 

Înaintea de a vă deplasa pe drumurile publice, asigurați-vă că aveți toate documentele necesare, iar vehiculul, inclusiv remorca, este înmatriculat sau înregistrat în circulație, după caz.

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