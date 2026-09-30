Bucătărie de vară distrusă de un incendiu în comuna Moldovenești

Pompierii Detașamentului Turda au intervenit la primele ore ale dimineții pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Plăiești, comuna Moldovenești.



sursa foto: ISU Cluj

Solicitarea a venit în jurul orei 05.00, iar la fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri. Incendiul s-a manifestat generalizat la o bucătărie de vară, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, precum și la o cantitate considerabilă de deșeuri menajere. Pompierii au stins flăcările cu promptitudine, astfel că incendiul nu s-a extins la o casă de locuit aflată în imediata apropiere.

Din fericire, în urma evenimentului nu au existat victime, iar focul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei sobe improvizate.