Persoană decedată după ce a fost lovită de un tren de marfă în Alba Iulia

În dimineața zilei de 2 octombrie 2026, în jurul orei 06.30, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza municipiului Alba Iulia, o persoană ar fi fost accidentată pe calea ferată.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că o persoană, a cărei identitate urmează să fie stabilită, ar fi fost surprinsă și accidentată, la kilometrul 409+100 de metri, de către trenul de marfă care circula pe direcția Simeria- Brașov.

În urma evenimentului, din nefericire, persoana a suferit leziuni corporale incompatibile cu viața.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii identității persoanei, precum și a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.