Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit astăzi. Zi de rugăciune și ocrotire pentru milioane de credincioși

Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi, 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre cele mai iubite sărbători închinate Fecioarei Maria. Această zi amintește de minunea petrecută în secolul al X-lea, când Maica Domnului s-a arătat în Biserica din Vlaherne, Constantinopol, întinzându-și omoforul peste cei prezenți ca semn al protecției și mijlocirii sale înaintea lui Dumnezeu.

Sărbătoarea este considerată un simbol al ocrotirii divine, iar numeroși credincioși participă la slujbe speciale și înalță rugăciuni pentru sănătate, pace și ajutor în momentele dificile ale vieții.

În tradiția populară, Acoperământul Maicii Domnului marchează începutul perioadei reci a anului și este asociat cu credința că Fecioara Maria îi protejează pe cei care îi cer ajutorul cu credință și smerenie.

Cu prilejul acestei mari sărbători, preoții îndeamnă la rugăciune, recunoștință și apropiere de valorile creștine, amintind că Maica Domnului rămâne pentru credincioși un model de iubire, milostenie și nădejde.

Fie ca această zi sfântă să aducă liniște sufletească, binecuvântare și ocrotire tuturor celor care îi poartă credința și dragostea în inimă.