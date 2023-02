Cruciada unui turdean, în luptă cu MAFIA PĂDURILOR de la Poșaga! Defrișările și tăierile ilegale NU FAC OBIECTUL activității Poliției Câmpeni

De mai bine de trei ani se luptă turdeanul, Felician Pitea, cu Mafia Pădurilor de la Ocolul Silvic Muntele Mare de la Poșaga. RefleqtMedia reia un subiect închis în sertarele anchetatorilor.

„ Totul se întâmplă de ani de zile în Ocolul Silvic Muntele Mare Poșaga, județul Alba. Au fost făcute zeci și sute de sesizări, anchete peste anchete dosare instrumentate de aceleași personaje. În ultimii ani, un singur polițist din toți Munții Apuseni a avut bărbăția să încerce să pună capăt abuzurilor din acel Ocol Silvic. Din păcate a fost mutat de pe zonă, probabil cât mai departe pentru a pierde firul succesiunilor de ilegalități.

Un procuror cheie și mai mulți polițiști asigură buna desfășurare a tăierilor ilegale din” Muntele Mare”. Despre cum se fură în pădure nu are rost să dezvoltăm că știe mai bine de jumătate din populația României, însă despre tupeul celor din Ocolul Silvic Muntele Mare Poșaga, nu cred că s-a auzit.

Am fost semnalați de domnul Pitea Felician care în urmă cu doar câteva zile s-a trezit cu pădurea de molid defrișată. Aproximativ 80 metri cubi de masă lemnoasă au fost tăiați fără nici un document. Protagoniștii acestui episod sunt pădurarul composesoratului Hagau Valentin și secretarul Hagau Adrian.”, scria publicația noastră în 2021.

Cu toate acestea, nici Poliția Câmpeni, nici IPJ Alba nu au dispus arestarea sau pedepsirea celor vinovați.

Dar … în urmă cu două săptămâni, pe rețelele de socializare a apărut ACEASTĂ POSTARE:

Dar, persoana pe care a fost făcută factura, murise CU TREI LUNI ÎNAINTE să fie emisă factura…

Felician Pitea declară că acesta este modus operandi al celor de la Ocolul Silvic Muntele Mare.

„Bărbatul a scos din teancul de hârtii pe care le are ca probe în demersurile inițiate un document care arată că are pe numele său zeci de APV-uri false, de care poliția știe și care are la bază un dosar penal pentru fals intelectual și uz de fals. Nimeni nu este acuzat sau tras la răspundere.”, scriau reporterii Opinia Transilvană.