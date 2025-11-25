Chemarea de la Alba Iulia: România are nevoie de un simbol al unității, nu de tăcere

Domnule Călin Georgescu, în fiecare an se vorbește despre România profundă, despre identitate, despre adevăr. Dar rareori aceste cuvinte sunt într-adevăr trăite. De 1 Decembrie, la Alba Iulia, ele capătă greutate reală. Aici nu e loc de ambiguitate. Aici, în cetatea Marii Uniri, istoria pune întrebări directe. Iar răspunsurile nu pot fi ocolite.

Astăzi, România are nevoie de un semn de unitate, nu de gesturi formale. Iar mulți români vă privesc, domnule Georgescu, ca pe una dintre puținele figuri publice care pot transmite acest mesaj. Prezența dumneavoastră la Alba Iulia nu ar fi o ceremonie în plus, ar fi o declarație de continuitate cu spiritul celor care au făcut posibilă România modernă. Ar fi o reafirmare a unui principiu simplu, dar pe care puțini mai au curajul să-l rostească: unitatea națională nu este negociabilă.

În acest an, Centrul pentru Politici Locale marchează sărbătoarea printr-un gest simbolic puternic: lansarea a 107 baloane cu heliu, în culorile drapelului național. Un mesaj clar — 107 ani de la Marea Unire, 107 ani de responsabilitate. Nu festivism, nu artificii, ci memorie și angajament.

Este momentul ca și reprezentanții moralității publice să răspundă la această chemare. Pentru că tăcerea poate fi interpretată, dar prezența nu. Prezența spune totul. În fața Cetății, unde s-a rostit cuvântul „Unire” cu o forță pe care nimeni nu a mai reușit să o egaleze de atunci, orice lider care pășește acolo devine parte din povara și gloria acestui popor.

De aceea, domnule Călin Georgescu, mesajul este simplu și direct:

România are nevoie de un semn. Iar Alba Iulia este locul unde acest semn trebuie dat.

Aici s-a născut România. Aici trebuie să se audă din nou vocea celor care cred în ea.