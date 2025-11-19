Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: ”Face parte din categoria păduchilor cu explicații. Băiatul ăsta a făcut sistemul de râs”

Călin Georgescu a lansat marți un atac dur la adresa lui Nicușor Dan despre care a spus că ”și el face parte din categoria păduchilor cu explicații”. Candidatul interzis la alegerile prezidențiale a subliniat că actualul șef al statului a făcut de râs sistemul care l-a pus la Cotroceni.

Georgescu a reacționat după declarațiile lui Nicușor Dan, care a afirmat într-un interviu acordat unei televiziuni deținute de Sebastian Ghiță că autoritățile vor prezenta în perioada următoare un raport privind anularea alegerilor prezidențiale. Potrivit acestuia, documentul ar urma să includă și biografia candidatului neacceptat în competiție.

”Și el face parte din categoria păduchilor cu explicații, șobolanii sunt în spatele lui. Însă, văzând cum stau lucrurile, știți când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie. Referitor la biografia mea, aș vrea să îi ajut ca să nu muncească foarte mult, că muncesc totuși mult la asta. Deci vreau să le spun să treacă acolo în catastiv că Scufundarea Vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari, care m-a plătit și din acei bani am putut să mă întrețin la Viena. Știți, fără umor se alege praful de tragedie, ăștia au umor, dar acum vorbind serios, ca să ai timp să vii la un post de televiziune, nu? S-a dus la România TV! Și să nu îți faci timp de poporul obidit, sărăcit, îngrijorat, un popor care are probleme imense, de la morții suspecți de la Spitalul Pantelimon de care nu mai vorbește nimeni nimic, de la copii care mor la spital la Iași, de la milioanele de români, peste 7 milioane de români care trăiesc în afara granițelor, de la starea jalnică a facturilor, la o stare bogată, tu să ai timp de așa ceva și să mai vorbești și anti-constituțional, eu zic așa: Băiatul ăsta a făcut sitemul de râs. Adică, sistemul care l-a numit, el l-a făcut de râs. Eu rămân constant alături de poporul român, sunt alături de cei săraci, alături de cei nedreptățiți, de cei umiliți, de cei care simt că nu contează pe această lume și tocmai ei contează și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici, și de fiecare dată, și la Tribunal, pentru că înseamnă curajul poporului român de a apăra ce contează și anume: credința, demnitatea și patria. Mare este numele Sfintei Treimi pentru că numai Dumnezeu va face dreptate! Ei spun că știu despre alegeri, nu știu nimic sau mint în continuare. Minciuna se grăbește adevărul așteaptă. Noi știm cum s-au furat alegerile, știm cine este implicat și când va veni momentul se vor trezi cu acest adevăr pe masă. Vorbește la România TV, înseamnă că îi este teamă. Da, are de ce să se teamă, dar eu îi transmit așa: eu sunt judecat de judecători, însă cea mai dură și cruntă judecată va fi a poporului român pentru cei care fură, mint și batjocoresc poporul român.” a declarat liderul suveranist.

Ieri la orele prânzului Călin Georgescu a fost prezent la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură preventivă care a fost dispusă de procurori încă de la începutul acestui an.

Săptămâna viitoare – pe 24 noiembrie – la un an de la câștigarea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, un moment cheie pentru politica românească. Se așteaptă și decizia din cadrul primului dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General de la Judecătoria Sectorului 1 din procedura de cameră preliminară. Un dosar extrem de important, acre este însă vizat de foarte multe controverse. Pe de altă parte, și alte termene sunt programate în săptămânile ce urmează pentru liderul suveranist Călin Georgescu, care va ajunge din nou în fața instanței.