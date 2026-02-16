Avertisment dur de la CNAS: Românii cu venituri mici ar putea rămâne fără acces la tratamente în spitale

Șeful CNAS avertizează că românii săraci riscă să rămână fără asigurări de sănătate. Dacă pacienții vor putea opta între privat și stat, spitalele publice vor fi mai slab finanțate, iar pacienții cronici vor rămâne fără tratamente.

Peşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, susţine că reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România, dar adevărata reformă nu înseamnă “spargerea monopolului CNAS”, ci autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi.

”Adevărata reformă din sănătate nu este «spargerea monopolului CNAS», ci autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi. Nu mi-a plăcut niciodată sǎ îmi contrazic public colegii, cu atât mai puţin pe cei cu care avem obiective şi realizări comune. Însă nu pot lăsa să se rostogolească în spaţiul public idei periculoase pentru pacient. Reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România. Nimeni nu contestă faptul că pacienţii se confruntă cu birocraţie, timpi mari de aşteptare şi servicii uneori sub standardele europene. Dar întrebarea esenţială nu este dacă trebuie să reformăm sistemul, ci cum o facem, fără să punem în pericol accesul egal la servicii medicale”, a scris, pe Facebook, preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

Potrivit acestuia, sistemul actual, bazat pe Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, are un mare avantaj: oferă un pachet de bază relativ uniform pentru toţi pacienţii, indiferent de venit, vârstă sau stare de sănătate.

Acesta susţine că transferul fondului social de asigurări de sănătate către administrare privată ”ar transmite un semnal periculos, acela că statul nu mai este capabil să gestioneze problemele de ordin social”.