Apel la reformă din interiorul Sanitas

Un membru de sindicat Sanitas din Arad lovește direct în liderii organizației. Sătul de negocierile fără rezultate și de reprezentarea formală, un angajat din sistemul de sănătate trage un semnal de alarmă și cere schimbare.

Redăm integral mesajul transmis către colegii din sistem:

„Mă adresez tuturor colegilor din sistemul de sănătate — medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri, personal TESA — tuturor celor care suntem membri de sindicat. Oameni buni, sistemul de sănătate a funcționat ani de zile și a făcut și lucruri bune, însă se pare că în ultima vreme cei care ne reprezintă ne-au uitat. Este momentul să ne trezim și să luăm atitudine! Dacă este nevoie de schimbare, atunci să fie schimbare. Dacă reprezentanții noștri nu mai vin la firul ierbii, dacă nu mai stau de vorbă cu membrii, dacă nu mai există transparență în alegeri, dacă nu se mai ocupă de fiecare dintre noi și nu ne mai ascultă doleanțele, atunci trebuie să punem piciorul în prag. Noi suntem puterea. Noi i-am ales, noi i-am pus să ne reprezinte. Sunt plătiți bine pentru această responsabilitate, însă au uitat scopul pentru care au fost trimiși acolo. În contextul măsurilor și deciziilor luate de guvernarea de astăzi, care ne afectează direct drepturile și condițiile de muncă, este datoria noastră, ca membri de sindicat, să ne unim și să reacționăm. Nu putem rămâne pasivi atunci când viitorul nostru profesional și demnitatea noastră sunt puse în joc. Trebuie să facem ceva. Gândiți-vă bine la acest lucru! Vorbiți, implicați-vă, cereți respect și reprezentare reală! A sosit momentul marilor schimbări. De peste 20–30 de ani nimeni nu i-a mai zdruncinat — poate a venit timpul să o facem noi, împreună.”

Context

Mesajul vine într-un moment tensionat pentru sistemul sanitar, în care angajații din sănătate reclamă presiuni crescute, lipsă de predictibilitate și nemulțumiri legate de reprezentarea sindicală.