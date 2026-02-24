ANALIZĂ – Cazul Georgescu: când sistemul se teme, justiția devine armă

Ceea ce i se întâmplă lui Călin Georgescu nu mai poate fi explicat prin coincidențe, proceduri sau „stat de drept”. Frecvența, sincronizarea și durata expunerii sale în fața instanțelor indică limpede un alt scop: intimidarea, epuizarea și neutralizarea unui om perceput ca pericol pentru status quo.



Ieșirea sa de la Curtea de Apel București, după o ședință de judecată maraton, nu a fost un act de victimizare, ci un act de claritate. Georgescu a spus ceea ce milioane de români simt, dar nu au voce instituțională să o rostească: democrația românească funcționează doar atâta timp cât nu deranjează sistemul.



Dosarele nu caută adevărul. Caută uzura.



Un stat sigur pe sine judecă rapid, transparent și definitiv. Un stat nesigur prelungește, amână, mută dosare, schimbă cadre și ține omul „în procedură”. Exact asta vedem în cazul lui Călin Georgescu.

Nu contează dacă este sau nu condamnat. Contează că este permanent ocupat, permanent sub presiune, permanent scos din joc. Acesta nu este act de justiție, ci tehnică de control.



De ce se teme sistemul



Sistemul nu se teme de un om. Se teme de ce reprezintă acel om.

Georgescu vorbește despre suveranitate, despre demnitate, despre popor ca actor, nu ca masă de manevră. Într-o Românie construită pe obediență externă și pe simularea consultării publice, acest discurs este exploziv.

De aceea apare reacția disproporționată. De aceea instituțiile nu mai par arbitri, ci gardieni ai ordinii stabilite.



Dumnezeu și conștiința: ce i-a iritat cu adevărat



Afirmația „Fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează” nu este o lozincă religioasă. Este o acuzație directă: fără repere morale, democrația devine simplu mecanism de validare a deciziilor luate în spatele ușilor închise.

Când Georgescu vorbește despre „instanța conștiinței”, el spune un adevăr incomod: legea fără morală poate deveni instrument de opresiune. Iar reacția virulentă la această idee arată cât de golit de sens a devenit discursul oficial despre valori.



Alegeri anulate, adevăruri ascunse



Solicitarea de desecretizare a ședinței CSAT și a întâlnirii informale a CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 este perfect legitimă. Refuzul constant de a oferi transparență este, în sine, o confirmare a suspiciunilor. Dacă decizia a fost corectă, adevărul nu ar trebui să sperie.



De ce comparația cu Ceaușescu a fost corectă



Referirea la Nicolae Ceaușescu nu a fost o blasfemie istorică, ci un avertisment lucid: instituțiile pot legitima orice, dacă sunt controlate. Dictatura nu începe cu tancuri. Începe cu justificări „legale”.





Călin Georgescu nu este hărțuit pentru ce a făcut, ci pentru ce ar putea reprezenta.

Nu este judecat pentru fapte, ci pentru potențial.

Nu este combătut politic, ci administrativ, procedural, instituțional.

Asta nu este democrație. Este frică.

Iar un sistem care se teme de un singur om a pierdut deja bătălia cu propriul popor.