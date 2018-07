VIDEO – IPS Irineu: Silviu, un om de aur! “Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.” (Matei 7:15)

Poate că Dumnezeu și-a întors fața, chipul de la noi, de asta ne este atât de greu… Suntem mincinoşi, înveninaţi, răi… Cuviosul Paisie Aghioratul spunea “Unul care este depărtat de Dumnezeu, primește înrâurirea diavolească. În timp ce acela care este aproape de Dumnezeu primește harul dumnezeiesc. Cine are harul lui Dumnezeu, i se va da și altul. Iar cel ce are puțin și disprețuiește, i se va lua și acesta (Lc. 19,26). Harul lui Dumnezeu lipsește de la oamenii contemporani, pentru că prin păcat au murit izgonind și puținul pe care îl aveau. Și când pleacă harul Dumnezeiesc, se năpustesc toți diavolii înlăuntrul omului” Cei ce ar fi trebuit să ne împărtășească aceste sfaturi duhovnicești, au plecat de mult dintre noi. Lucrurile s-au schimbat, modernismul a călcat în picioare credința, iar preoții și-au uitat rolul în societate. Opinia Transilvană a încercat în mai multe rânduri să atragă atenția asupra mai multor fapte petrecute în cadrul Bisericii. Setea de răzbunare a celor despre care am scris a fost cruntă. Acum suntem nevoiți să vă aratăm adevărul, dumneavoastră, cititorilor noștri pentru că justiția a refuzat să îl vadă. Deși, am încercat să le cerem scuze preoților, dacă i-am jignit într-un fel sau altul, din păcate aceștia nu vor să înțeleagă că se fac direct responsabili de starea actuală a societății zilelor noastre.

Unul dintre cei care a scos biciul împotriva noastră a fost preotul Bucurenciu Silviu, cel care la scurt timp după venirea la Alba Iulia s-a remarcat prin atitudinea în fața enoriașilor.

Încă de la preluarea Bisericii Parohiale cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Antonie cel Mare” din Alba Iulia, preotul Bucurenciu Silviu Nicolae a iscat un val de nemulțumiri printre oameni prin dorința acestuia de a demola/strămuta actualul lăcaș, motivând lipsa de spațiu.

Atitudinea acestui preot se accesorizează cu luxul pe care îl cere de la bieții creștini. Astfel de oameni nu fac cinste Bisericii. În mai multe episoade, Opinia Transilvană, vă prezintă Adevăruri Ascunse despre cei ce ar fi trebuit să ne îndrepte calea.