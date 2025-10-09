Tragedie în Stația CFR Blaj: un tânăr de 23 de ani a murit după ce a fost lovit de un tren de marfă

În noaptea de 8 spre 9 octombrie 2025, în jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în Stația CF Blaj, la kilometrul 372+600, o persoană ar fi fost accidentată de un tren de marfă.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Victima este un tânăr de 23 de ani, din municipiul Blaj.

Potrivit primelor cercetări, tânărul ar fi fost surprins și accidentat mortal de trenul de marfă, în condiții ce urmează să fie stabilite cu exactitate în cadrul anchetei.

Trupul neînsuflețit al victimei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a determina toate circumstanțele în care s-a produs tragicul eveniment.