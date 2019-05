Top 5 orase din Romania care ofera joburi bine platite

Daca pana acum romanii au fost mereu in cautare de locuri de munca foarte bine platite in strainatate, datorita faptului ca si in Romania lucrurile au inceput sa se miste si angajatorii sa plateasca salarii din ce in ce mai bune, unele dintre orasele romanesti au ajuns sa fie in topul celor care doresc sa se angajeze si sa castige mai bine, chiar daca sunt nevoiti sa faca naveta din localitatea de domiciliu.



Cei mai multi dintre romani accepta acest dezavantaj al jobului intr-un alt oras, indiferent de domeniul in care lucreaza, deoarece salariile sunt bune si reusesc cu succes sa le ofere conditii de viata mult mai bune. La inceputul anului 2019 cele mai cautate joburi erau cele de sofer, lucrator comercial, manipulant marfa, agent de securitate, confectioner asamblor articole din textile.



Iata in care orase poti munci pe un salariu mai mare:



Clujul a devenit o destinatie a romanilor dornici de a castiga bine, reusind in ultimii ani sa prospere din punct de vedere financiar. Aici au fost realizate investitii foarte importante din partea unor companii multinationale, devenind unul dintre principalele orase care angajeaza in domeniile automotiv si informatica. Salariile din Cluj sunt mult peste cele din orasele apropiate, ajungand sa rivalizeze si chiar sa le intreaca pe cele din Bucuresti. De exemplu, daca esti din Bistrita si vrei sa lucrezi in acest oras, ai transport din Bistrita catre Cluj in fiecare zi;

Bucuresti este Capitala tarii si locul in care se intampla cele mai multe evenimente si actiuni de tot felul. Chiar daca viata de aici este stresanta si scumpa, salariile sunt pe masura, ceea ce atrage romani din toate colturile tarii. Cele mai bine platite joburi sunt in acest oras, iar banii castigati cu greu pot fi cheltuiti pe tot ceea ce iti poti inchipui, de la cluburi de lux, spectacole, la teatre, muzee etc.;

Timisoara a luat un mare avant in ultimii ani, devenind orasul cu cea mai mare dezvoltare din vestul Romaniei, fiind practic o poarta de iesire a tarii spre vestul Europei. Farmecul orasului, dar si oportunitatile care apar, atrag persoane dinamice, care doresc sa-si faca un viitor mai bun, mutandu-se si lucrand aici. Este un oras in care gulerele albe au sanse mari de reusita;

Iasi ramane un oras universitar, unul dintre cele mai frumoase din Romania, cu o viata mai linistita, mai relaxata, dar si cu potential economic ridicat, oferind unele joburi bine platite. Numeroase firme si-au deschis in acest oras centre zonale, ca de exemplu Amazon, care angajeaza mii de persoane pe salarii foarte frumoase;

Brasov a avut dintotdeauna reputatia unui oras industrial, care se pastreaza si astazi in mare parte, in acest loc activand cateva fabrici ce produc componente pentru firme de renume international, cum ar fi Mercedes sau Airbus. Pozitionarea in centrul Romaniei este un alt avantaj al acestui oras, iar apropierea de zone turistice importante, cum ar fi Valea Prahovei si Poiana Brasov, nu poate fi decat un atu in plus, atrang din ce in ce mai mult romani care vor sa munceasca.

In concluzie, daca vrei sa ai un salariu mai mare, nu te sfii sa alegi sa lucrezi oriunde in aceste 5 orase, sansele de reusita vor fi mult mai mari, cu siguranta.



surse foto: Shutterstock.com