Țara de vânzare, poporul inclus

Nu mai avem conducători. Avem negustori de țară. O mână de indivizi cocoțați în vârful puterii, care și-au vândut sufletul — și odată cu el, viitorul nostru — pe funcții, privilegii și locuri la mesele unde se împarte prada.

Ne-au făcut vasali în propria casă. Și nu vasali mândri, cu sabia la brâu, ci sclavi cu capul plecat, obligați să plătim tribut prin taxe, umilință și tăcere. Ei își negociază viitorul copiilor lor în străinătate, în timp ce pe copiii noștri îi condamnă la mizerie și exod.

Au schimbat stăpânul de atâtea ori, încât am ajuns să fim arenda ținută pe piața internațională. Azi suntem vânduți pentru un acord, mâine pentru o funcție, poimâine pentru o ședință foto cu vreun „mare partener strategic”.

Nu sunt politicieni. Sunt cămătari de libertate, samsari de speranță, hoți cu legitimație. Și, cât timp le permitem să ne trateze ca pe niște vite de povară, lanțurile nu vor rugini niciodată.

Nu există scăpare prin rugăminți, nici prin voturi aruncate la întâmplare. Există doar trezirea unui popor care nu mai acceptă să fie slugă. Iar ziua în care vasalii se ridică e ziua în care boierii cad.