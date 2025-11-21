Sindicatele din administrație resping ferm reducerile anunțate de Bolojan

Federația Columna-Scor, organizație reprezentativă pentru sectoarele de Administrație și Asistență Socială, respinge „ferm” intenția Guvernului de a reduce cheltuielile de personal sau de a opera eventuale disponibilizări, considerând aceste măsuri „inacceptabile” într-un sistem deja subfinanțat și grav afectat de deficit de personal.

„Nu înțelegem logica unor astfel de demersuri, în contextul în care, conform declarațiilor publice ale premierului, măsurile de austeritate luate deja par a fi suficiente, deși ele au atacat puterea de cumpărare a tuturor angajaților din administrație și asistență socială și creează incertitudini cu privire la siguranța locurilor de muncă”, spun sindicaliștii, într-un comunicat transmis joi.

Potrivit organizației, un nou val de tăieri ar pune în pericol funcționarea unor servicii esențiale. Sindicaliștii afirmă că deficitul de personal este „enorm”, generat atât de interdicția organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cât și de „cuantumul redus al veniturilor raportat la volumul și complexitatea muncii”.

„Acest din urmă lucru conduce la plecări masive din sistem ale angajaților. Cu toate acestea, cei rămași fac eforturi mari pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor publice”, subliniază organizația.

Mii de salariați sunt plătiți la nivelul minim pe economie

Reprezentanții Federației Columna-Scor atrag atenția că pentru mii de angajați din administrație și asistență socială „nu se mai poate tăia cu 10%”, având în vedere nivelul foarte scăzut al veniturilor.

„Salariații au suportat deja o curbă de sacrificiu în anul 2025, prin reducerea cu sume cuprinse între 600–1200 de lei a sporului pentru condiții de muncă. În serviciile sociale, angajatorii nu vor reuși să păstreze și să motiveze personalul deja insuficient dacă acestora le sunt tăiate constant drepturile salariale. Nu credem că economia României își poate reveni aruncând în șomaj mii de salariați.”

Sindicaliștii afirmă că promisiunea Guvernului privind îmbunătățirea situației economice în 2027 „nu poate începe prin sărăcirea și trimiterea în incapacitate de plată a salariaților din administrație și asistență socială”.

Ce au spus Bolojan și Grindeanu

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul de reformă în administrație prevede ca toate ministerele să reducă cheltuielile de personal cu până la 10% în 2026, subliniind că fiecare ordonator de credite poate decide dacă măsurile vizează sporuri, reorganizare sau reducerea personalului.

În replică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul său nu susține tăierea salariilor în sectorul public, precizând că votul în conducerea PSD pe acest subiect a fost unanim.

Discuțiile din coaliție privind reforma administrației continuă și nu sunt închise, a mai spus Grindeanu.