Simona Halep s-a retras de la Miami Open

Simona Halep a anunțat joi seara, într-o postare pe Twitter că nu o să joace în următoarele trei săptămâni. Jucătoarea va rata turneul de la Miami, Charleston și Fed Cup.

„Salutare. În timp ce mă antrenam la Miami, am simțit o durere puternică la piciorul stâng. Am probleme cu coapsa încă de la semifinala de Indian Wells și am sperat că situația se va îmbunătăți, dar RMN-ul făcut a arătat o leziune, din nefericire. Corpul meu are nevoie să se vindece, astfel că nu voi putea juca în următoarele trei săptămâni.

Am luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston și Fed Cup. Deși sunt foarte dezamăgită să vă ofer asemenea vești, rămân încrezătoare după acest start excelent de an și sunt motivată pentru sezonul de zgură. Vă mulțumesc pentru susținere, atât în perioadele bune, cât și în cele rele”, a scris jucătoarea pe Twitter.

Înainte de începerea turneului, Simona Halep a participat alături de Casper Ruud și Fabio Fognini la renovarea unei case. Jucătorii s-au alăturat ONG-ului din Miami Rebuildin Together, organizație care se ocupă cu renovarea locuințelor.

„O dimineață super amuzantă alături de Casper Ruud și Fabio Fognini, dând o mână de ajutor proiectului Rebuilding Together din Miami”, a scris aceasta pe contul de Twitter.