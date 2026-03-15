Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Larisa Ardean, rezultat foarte bun la Campionatul Balcanic de marș

Larisa Ardean, sportivă cu dublă legitimare la CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia, a obținut locul 4 la Campionatul Balcanic de marș desfășurat la Izmir, în Turcia, sâmbătă, 14 martie.

În vârstă de 16 ani, Larisa Ardean a concurat la categoria Under 18, în proba de 5 kilometri marș, pe care a încheiat-o cu timpul de 24:03, acesta reprezentând un nou record personal pentru tânăra sportivă.

Larisa este pregătită de antrenorul Gabriel Avram și vine după rezultate foarte bune pe plan național: medalie de aur în proba de 3.000 m marș la Campionatul Național de Sală U20 și medalie de aur în proba de 3.000 m marș din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism.

Rezultatul obținut la Izmir, unde a concurat alături de cele mai bune sportive din zona balcanică, confirmă seriozitatea, disciplina și perseverența Larisei, precum și forma sportivă foarte bună în care se află. Ea a fost foarte aproape de o medalie, la prima sa participare într-o competiție internațională.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivei și antrenorului său și le urează mult succes la viitoarele competiții.