Simona Halep o învinge categoric pe estona Anett Kontaveit și se califică în semifinale la Australian Open pentru a doua oară

autor : Dana Crainic

Simona Halep, numărul 3 WTA a jucat perfect și a învins-o în doar 53 de minute pe estona Anett Kontaveit, locul 31 WTA, cu scorul de 6-1, 6-1 și s-a calificat în semifinale la Australian Open pentru a doua oară, meciul este în topul celor mai rapide meciuri de la Australian Open. În semifinale o va întâlni pe Garbine Muguruza, numărul 32 WTA, care a învins-o pe Anastasia Pavlyuchencova (7-5, 6-3). Este al șaptelea meci dintre Garbine Muguruza si campioana noastră, Muguruza câștigând de 4 ori, de fiecare dată când s-au întâlnit pe hard. Meciul va fi transmis joi de la 06:30 și va fi transmis de Eurosport.

În primul tur, Simona a învins-o pe americanca Jennifer Brady (7-6, 6-1), în turul secund pe britanica Harriet Dart (6-2, 6-4), în turul al treilea pe Yulia Putintseva (6-1, 6-4), iar în runda următoare pe belgianca Elise Mertens (6-6, 6-4) și nu a cedat nici un set până în această fază a competiției.

La interviul de după meci, Halep a fost întrebată dacă se grăbește undeva:

” Vă mulțumesc tuturor. Este o plăcere să joc în Australia. Este grozav că pot să joc cel mai bun tenis al meu și că m-am calificat în semifinale. M-am simțit foarte bine pe teren, știu cum să joc împotriva ei, îmi place foarte mult să joc la Melbourne. Am lucrat mult în extra sezon, mă simt puternică acum. Darren e foarte important pentru mine de când l-am cunoscut, astăzi sunt o persoană mai bună datorită lui și îi mulţumesc pentru ajutor. Este un om minunat, mă înțelege, Australia e a doua mea casă. Mă simt foarte bine și am amintiri frumoase aici. Vreau să dau iarăși tot ce am mai bun și poate pot sa repet performanța din 2018. M-a supărat finalul partidei de atunci, acum am mai multă experiență, m-a ajutat faptul că am câștigat cele două titluri de Grand Slam. Nu o să urmăresc celălalt meci, o să mă bucur de ziua aceasta, o să merg la shopping din nou, o să mă gândesc la meci mâine, astăzi o să merg prin magazine” a declarat Simona Halep.



Simona Halep a împlinit pe 27 ianuarie 2020 6 ani de când a intrat în top 10, când a ajuns pentru prima oară în sferturi de finală la un Grand Slam și de atunci s-a menținut între primele jucătoare ale lumii, fiind singura jucătoare care a reusit acest lucru.