Schimbări în conducerea TSD Alba Iulia. Cum arată noua structură ?

Tineretul Social Democrat (TSD), filiala Alba Iulia, și-a ales, în cadrul Conferinței Municipale de Alegeri, noua structură de conducere și noul președinte al Ligii Studenților Social Democrați (LSSD).



În urma voturilor exprimate de delegații participanți la Conferința Municipală de Alegeri, echipa de conducere a TSD Alba Iulia este formată din:

Ioan Sicoe – președinte;

Diana Buiga – secretar;

Darius Dragosin – vicepreședinte;

Bogdan Dunca – vicepreședinte;

Ioan Seci – vicepreședinte;

Carola-Elena Hencs, care a deținut până la aceste alegeri funcția de președinte interimar al TSD Alba Iulia, a fost aleasă președinte al LSSD.



”Am ales să organizăm conferința noastră în preajma zilei de 24 ianuarie pentru a o lega de marele eveniment istoric – Mica Unire. Consider că doar prin unitate si doar împreună cu colegii mei am putut sa realizez atâtea activități sociale, frumoase, marcante și, în egală măsură, benefice pentru comunitate. Un partid are nevoie de energia studenților, precum are nevoie de experiența vârstnicilor. Le mulțumesc tuturor colegilor și sper ca pe viitor LSSD și TSD să colaboreze la fel de bine”, a spus Carola-Elena Hencs.



”Mă simt fericit, fericit pentru că în Alba Iulia, încă sunt tineri care susțin stânga politică și mai presus de atât, PSD. Am preluat odată cu președinția TSD Alba Iulia și o echipă puternică cu ajutorul căreia o să generăm noile proiecte TSD. În momentul de față, PSD este singura opțiune viabilă pentru cei care susțin democrația socială modernă și care, dacă va continua reforma începută, va recâștiga încrederea oamenilor și va redeveni primul partid din România. Sunt convins că, la fel ca și până acum, ideile noastre vor găsi susținere din partea organizației PSD Alba. Pe această cale vreau să le mulțumesc colegilor de la TSD pentru că au încredere în mine și au ales să îi reprezint la nivel municipal”, a spus Sicoe Ioan.

Conferința Municipală de Alegeri a fost organizată la sediul PSD Alba. TSD Alba Iulia își arată deschiderea față de toți tinerii care vor să se implice în viața politică și deopotrivă a comunității din care fac parte. A celor care cred, la fel ca noi, că ideile pot genera proiecte, iar acestea, odată implementate, fac viața semenilor noștri puțin mai bună.