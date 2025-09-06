Rugă și Jurământ pentru România

Doamne al dreptății și al adevărului,Ține România sub scutul Tău și scap-o de mâinile celor ce o vând și o trădează.Nu ne mai lăsa pradă minciunii, hoției și lașității.Dă-ne conducători curați și înțelepți, iar pe cei ce calcă în picioare acest popor, risipește-i ca pe pleavă în vânt.

Români, ascultați bine: nu mai avem voie să tăcem, nu mai avem voie să îndurăm ca sclavii.

Puterea nu este în scaunele lor roșii, ci în sângele și în credința noastră.Țara aceasta e a părinților și copiilor noștri, nu a lor.

Ridicați fruntea!

Să nu mai fim popor umilit, ci națiune vie. Nu pentru ură ne chemăm, ci pentru adevăr.Nu pentru răzbunare, ci pentru dreptate.

Doamne, dă-ne curajul să fim neînfricați, Să arătăm că România nu se vinde, nu se cumpără, nu se stinge. dă-ne puterea să fim din nou frați,

și pune în inima noastră focul care să aprindă libertatea acestui neam.

Amin.