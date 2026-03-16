ROMÂNII MERITĂ RESPECT – Suprimarea cetățeanului de către instituțiile statului trebuie să înceteze.

Românii nu mai sunt dispuși să fie tratați ca niște supuși în propria lor țară.

Prea mult timp, instituțiile care ar trebui să apere cetățeanul au ajuns să îl privească de sus. În loc să servească interesul public, multe dintre ele au devenit mecanisme de control, presiune și intimidare. Funcționari care execută ordine fără să mai gândească, fără să mai asculte, fără să mai respecte omul din fața lor.



Sub scutul cinic al expresiei „asta e legea”, românii au fost puși la zid, umiliți, împovărați și tratați ca niște vinovați din oficiu.

Dar trebuie spus clar: legea nu este un bici împotriva cetățeanului.



Statul nu este stăpânul românilor.

Statul există pentru a-i servi.

Românii merită respect.

Nu cerem privilegii.

Cerem normalitate.



Cerem ca instituțiile plătite din banii românilor să înceteze să se comporte ca niște structuri ostile propriului popor.

Prin acest editorial anunțăm începutul unei campanii publice de amploare.



Grupul de presă Opinia Transilvană – Suveran TV, împreună cu colaboratorii săi, începe o campanie de devoalare a sistemului care s-a construit în spatele instituțiilor statului. Vom arăta cine sunt oamenii care iau decizii în spatele ușilor închise. Vom arăta interesele, presiunile și mecanismele care transformă instituțiile publice în instrumente împotriva cetățeanului.



Nu vom mai accepta ca abuzurile să fie ascunse sub fraza comodă:

„asta e legea”.

Vom arăta cum se interpretează legea împotriva românilor.

Vom arăta cine profită din aceste decizii.

Vom arăta cine se ascunde în spatele instituțiilor care ar trebui să apere România, dar ajung să lupte împotriva românilor.

Aceasta nu este doar o campanie de presă.

Este un apel la demnitate.



România nu este proprietatea unor structuri birocratice.

România aparține românilor care muncesc, plătesc taxe și își cresc copiii cu speranța că statul îi va proteja, nu îi va zdrobi.



Facem un apel către toți românii care au fost umiliți de sistem, care au fost tratați ca niște numere într-un dosar, care au simțit că dreptatea nu mai există.

Vorbiți. Spuneți adevărul.

Pentru că adevărul este singurul lucru de care sistemele abuzive se tem cu adevărat.



Campania „Românii merită respect” începe astăzi.

Și nu se va opri până când instituțiile statului nu vor înțelege un lucru simplu:

Românii nu mai acceptă să fie tratați ca niște supuși în propria lor țară.