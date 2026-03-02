România într-o lume în flăcări: suntem pregătiți sau doar ne prefacem?

Lumea arde la propriu. La granița noastră, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina a intrat într-o logică de uzură care consumă oameni, muniție și economii naționale într-un ritm brutal. Mai la sud, conflictul dintre Israel și Hamas, cu umbra tot mai prezentă a Iran, riscă să transforme Orientul Mijlociu într-un butoi cu pulbere regional cu efecte globale.



Două războaie majore. Două regiuni strategice. Două lecții clare: stabilitatea este o iluzie, iar pacea nu mai este o certitudine.

Și atunci apare întrebarea care ne privește direct: este România pregătită pentru un conflict armat real?



Confortul declarațiilor vs. realitatea din teren



Ni se spune că suntem protejați. Că suntem membri ai NATO. Că alocăm peste 2% din PIB pentru apărare. Că avem sisteme moderne și exerciții comune cu aliații.

Dar războiul din Ucraina a demonstrat ceva esențial: nu procentul din PIB apără un stat, ci capacitatea reală de a rezista în primele săptămâni de conflict. Nu paradele și fotografiile cu echipamente noi câștigă războaie, ci logistica, rezervele și voința colectivă.



Câte zile ar putea România susține un conflict de intensitate mare fără sprijin direct? Cât de solide sunt stocurile? Cât de pregătită este infrastructura pentru mobilizare rapidă? Cât de funcțională este industria de apărare?

Sunt întrebări legitime. Sunt întrebări la care nu primim răspunsuri clare.



Veriga slabă: oamenii



Tehnica militară poate fi cumpărată. Moralul și disciplina nu.

România nu mai are serviciu militar obligatoriu. Sistemul rezerviștilor este limitat. Baza de mobilizare este îngustă. În cazul unei crize majore, mobilizarea rapidă ar fi un test sever.



Iar mobilizarea nu înseamnă doar convocare administrativă. Înseamnă încredere. Oamenii trebuie să creadă în statul care îi cheamă. Trebuie să simtă că deciziile strategice sunt luate în interes național, nu din reflex politic sau presiune externă.



Un stat în care încrederea în instituții este fragilă pornește cu un handicap major într-un conflict.



Lecțiile pe care refuzăm să le învățăm



Războiul din Ucraina ne arată că un conflict modern înseamnă consum masiv de muniție, pierderi umane, atacuri asupra infrastructurii energetice și industriale. Conflictul din Orientul Mijlociu arată cât de rapid pot escalada tensiunile regionale și cât de vulnerabile sunt piețele energetice.

România este conectată la toate aceste realități. Suntem parte a flancului estic. Suntem parte a unui sistem energetic regional. Suntem parte a unei economii globale fragile.



Și totuși, dezbaterea publică internă despre apărare rămâne superficială. Multă retorică, puțină transparență.



NATO nu înlocuiește responsabilitatea națională



Apartenența la NATO este cel mai puternic garant al securității noastre. Dar articolul 5 nu este o teleportare instantanee de securitate. În primele ore și zile ale unui conflict, fiecare stat trebuie să reziste singur.

Cât de rezilientă este România? Cât de pregătită este populația pentru un scenariu de criză majoră? Există planuri clare, comunicate, înțelese?

Sau ne bazăm pe ideea liniștitoare că „nu ni se poate întâmpla nouă”?



Adevărul incomod



România nu este nepregătită. Dar nici nu este atât de solidă pe cât ar trebui într-o lume care se fracturează sub ochii noștri. Există progrese reale, dar și vulnerabilități evidente: dependență de importuri strategice, industrie de apărare limitată, rezervă umană insuficientă, polarizare internă.

Un conflict nu testează doar armata. Testează societatea.



Într-o lume în care războiul nu mai este excepția, ci riscul permanent, întrebarea nu este dacă avem aliați. Întrebarea este dacă suntem pregătiți, instituțional, economic și moral, să facem față primului șoc.

Pentru că istoria recentă ne-a demonstrat un lucru simplu: conflictele nu întreabă dacă ești pregătit. Ele doar apar. Iar atunci nu mai există loc pentru iluzii.