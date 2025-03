România în pericol: Acționează acum sau vei regreta pe viață!

S-a terminat! Democrația românească a fost călcată în picioare. Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate abuziv, fără nicio dovadă clară, doar pentru a-l scoate din cursă pe omul care ar fi câștigat detașat – Călin Georgescu. Ce am făcut noi? Am privit neputincioși, am comentat pe rețelele de socializare și ne-am resemnat.

În stradă, mii de oameni au strigat pentru adevăr, pentru dreptate, pentru votul lor furat. Dar strigătul lor nu este suficient. Dacă nu acționăm acum, România moare!

Asta e ultima bătălie! Dacă pierdem și acum, totul se va termina. Odată ce dreptul de a alege ne-a fost furat, ce urmează? Libertatea de exprimare? Proprietatea privată? Dreptul de a gândi? Nu te lăsa manipulat!

Semnează ACUM petiția!

Coaliția pentru Drepturi, Libertăți și Protecție, împreună cu Centrul pentru Politici Locale, au inițiat o petiție pentru reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale. Este singura șansă de a ne recâștiga dreptul furat!

Accesează www.victoriaturuluidoi.ro și semnează! Nu mai aștepta! Fiecare zi de tăcere este o victorie pentru cei care ne-au furat țara!

Alege să lupți! Alege să fii de partea corectă a istoriei! Nu mai sta pe margine, nu mai ignora realitatea. Acționează acum, înainte să fie prea târziu!