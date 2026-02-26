România 2026: murim în noroi, reformăm pe hârtie

În România anului 2026 nu te omoară boala. Te omoară statul. Te omoară noroiul, drumul rupt, ambulanța care rămâne blocată la câțiva kilometri de tine, în timp ce viața ta se scurge între două rapoarte de progres trimise la Bruxelles.

România „reformează” sănătatea. Oficial. Pe hârtie. În prezentări lucioase. În limbaj de fonduri europene. Avem PNRR, avem miliarde, avem jaloane, avem comunicate. Ne lipsește doar banalul: accesul.



În 2026, într-o țară membră UE, moartea poate veni pentru că o ambulanță nu poate înainta prin noroi. Asta nu e tragedie. E crimă administrativă. Este rezultatul unui stat care știe să bifeze reforme, dar nu știe – sau nu vrea – să-și scoată cetățenii din Evul Mediu logistic.



Ni se spune că sistemul de sănătate se transformă. Că va fi „rezilient”, „digitalizat”, „orientat spre pacient”. Minciuni ambalate elegant. Pentru pacientul mort pe drum, reziliența e o glumă sinistră. Digitalizarea nu-l resuscitează. Iar orientarea spre pacient se oprește exact acolo unde începe noroiul.



Aceasta este România reală: una în care ministerele se spală pe mâini, autoritățile locale dau din umeri, iar politicienii vorbesc despre viitor în timp ce prezentul moare. Un stat care investește în spitale care nu pot fi atinse. Un stat care anunță reforme structurale, dar nu poate turna asfalt.

Nu, problema nu este lipsa banilor. Problema este lipsa rușinii.



Când un om moare pentru că ambulanța nu ajunge, nu vorbim despre „provocări”. Vorbim despre eșec total. Despre un contract social rupt. Despre un stat care a decis, prin indiferență, cine merită să trăiască și cine nu – în funcție de cod poștal.



România 2026 este o țară care se laudă cu reforme europene, dar funcționează ca o colonie internă: orașe conectate, sate abandonate, vieți considerate pierderi colaterale. Și, ca de obicei, nimeni nu răspunde. Pentru că moartea în noroi nu apare în KPI-uri.



Până când un oficial nu va spune clar: „Da, omul acela a murit din vina statului”, toate reformele sunt o farsă. Iar PNRR nu este un plan de redresare, ci un paravan moral sub care se moare mai departe.