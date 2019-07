Roger Federer si Novak Djokovic se intalnesc pentru a 48-a oara astazi, in finala de la Wimbledon

un articol de Dana Crainic

Novak Djokovic și Roger Federer se intalnesc pentru a patra oară la Wimbledon și pentru a 48-a oară în carieră, astazi, în finala ediției din acest an.

Aceasta va fi prima confruntare dintre cei doi pe iarbă după patru ani, ultimele două (2014 și 2015) aducându-i sârbului trofeul de la All England Club. Marea finală a Grand Slam-ului londonez se va disputa pe Terenul Central, va începe de la ora 16:00 și va fi transmisă în direct pe Eurosport.

Pentru Federer este la a 12-a finală la Wimbledon (cele mai multe din istoria competiției) și a 31-a de Grand Slam din carieră. Novak Djokovic este pentru a șasea oară în ultimul act la Londra și pentru a 24-a oară într-o finală de Grand Slam. Federer a câștigat de opt ori trofeul de la All England Club (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 și 2017), în timp ce Djokovic a castigat de patru ori (2011, 2014, 2015 şi 2018). Dacă se impune, Federer va deveni cel mai vârstnic câștigător de Grand Slam din Era Open, la 37 de ani și 340 de zile. Djokovic speră să câștige al patrulea titlu de Grand Slam după ce a împlinit vârsta de 30 de ani. Doar Roger Federer, Rafael Nadal și Rod Laver au reușit această performanță. De asemenea, sârbul poate deveni primul jucător de peste 30 de ani care își apără titlul la Wimbledon.

Cei doi s-au intalnit de 47 de ori de-a lungul timpului, sarbul conduce la intalnirile directe, scor 25-22. Ultima confruntare a avut loc in 2018, in semifinalele Masters-ului de la Paris, unde sarbul s-a impus in 3 seturi, 7-6(6), 5-7, 7-6(3), partida a fost numita “cea mai buna partida a anului 2018”.

Sârbul conduce cu 9-7 în confruntările disputate la Grand Slam-uri. Federer este singurul jucător care a reușit să îl învingă pe Djokovic la toate turneele majore. De asemenea, Nole este singurul care l-a învins pe elvețian la Australian Open, Wimbledon, Roland Garros și US Open.

Novak Djokovic a câștigat patru din ultimele cinci meciuri directe cu Federer și opt din ultimele zece. Federer l-a invins ultima data in 2015, când se impunea în grupele Turneului Campionilor

“Știm cu toții cât de bun e oriunde, dar în special aici. Jocul lui este făcut pentru această suprafață. Îi place să joace foarte repede. Îi fură timpul oponentului. Te grăbește să faci orice. Așa că pentru jucători ca Nadal sau ca mine, care doresc să aiba mai mult timp la dispoziție, este o presiune constantă. Am jucat cu Roger aici în câteva finale de povestit, așa că știu la ce să mă aștept” – Novak Djokovic.

“Dacă mă gândesc la Novak, un lucru care îmi iese în evidență este săritura lui în spate și la stânga. Așa se apără el în acea parte, ceea ce cred că i-a câștigat numeroase meciuri și trofee. Face asta mai bine decât oricine. Nimeni altcineva nu face asta atât de consistent și atât de bine pe cât o face el” – Roger Federer .

