Roger Federer îl va întâlni pe Rafael Nadal a 39-a oară, în semifinale la Roland Garros

Un material de Dana Crainic

Roger Federer l-a învins pe Stan Wawrinka, scor 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4 și s-a calificat în semifinalele ROLAND-GARROS, unde se va duela pentru un loc în ultimul act cu rivalul Rafael Nadal. Aceasta va fi a 39-a confruntare dintre elvețian și iberic (Nadal conduce cu 23-15 – 13-2 pe zgură, 5-0 la Roland Garros).

“Sunt foarte fericit să revin în semifinalele unui Grand Şlam. Nu se mai întâmplase de un an (n.r. ultima dată la Australian Open 2018). Am avut înfrângeri grele în optimi sau în sferturi. Din acest punct de vedere mi-am depășit așteptările aici. După ce am lipsit de la ROLAND-GARROS în toți acești ani (n.r. 4 ani), este frumos să mă întorc în semifinale. Sunt foarte încântat. Să joci contra lui Rafa nu este simplu. Am avut nevoie de cinci meciuri să ajung aici. De aceea sunt foarte fericit, pentru că dacă vrei să obții ceva pe zgură, trebuie să treci de Rafa. Știam când am decis să revin pe zgură că cel mai probabil aceast meci vă avea loc. Cu Rafa, mai ales pe zgură, cu punctele sale forte, cu ceea ce el propune, trebuie să fii atent. Este valabil cu toți jucătorii, dar cu atât mai mult cu el. Și mai ales că este stângaci și asta schimbă tot. Precum în întâlnirile cu alți jucători, întotdeauna există o șansă. Dacă am ști rezultatul dinainte, nimeni n-ar mai veni să vadă meciul. Acesta este sportul: toate meciurile trebuie jucate pentru a se decide învingătorul. Asta gândesc toți cei care îl înfruntă pe Rafa. Ei știu că va fi foarte dificil. Dar nu se știe niciodată. Poate avea o problemă, poate fi bolnav. Poți juca foarte bine sau, dintr-un motiv sau altul, el se simte rău. Poate că va fi vânt, zece întreruperi din cauza ploii. Nu se știe (râde) “ – Roger Federer.









“Sincer, cel mai important lucru este să fii în semifinale. Am jucat foarte bine până acum. Am câștigat meciuri împotriva adversarilor buni. Mă bucur pentru asta. Bineînțeles, să îl ai pe Roger de cealaltă parte a fileului în semifinale este ceva extraordinar. Am împărtășit atât de multe momente importante în cariera noastră. Este interesant, nu? Va fi ceva special și mă voi asigura că sunt pregătit. Nu există niciodată două meciuri identice. Mă aștept să fie foarte agresiv, să schimbe ritmul, să vină la fileu. Cred asta pentru că este tenisul pe care îl joacă cel mai bine. Va trebui să fiu puternic și să lovesc destul de tare pentru a-l împiedica să încerce ceva dintr-o poziție bună. Trebuie să îl împiedic să între în teren. Dacă fac totul corect, cred că îi voi pune probleme. Dacă nu, eu sunt cel care va avea probleme” – Rafa Nadal.