“Revoluțiile se fac prin vot în 2020!” La fel și trădările?

Uniunea Salvați România a ieșit astăzi la defilare cu primarii câștigători în cele mai importante orașe din România, pentru a transmite în primul rând un mesaj de mulțumire tuturor alegătorilor din țară. Așa cum era de așteptat, la această conferință de presă piesele principale au fost cele 3 surprize majore: Dominic Fritz – probabil cea mai frumoasă surpriză la nivel național care este noul primar al Timișoarei, detronându-l pe unul dintre cei mai neconvingători primari cu experiență masivă în spate – Nicolae Robu (PNL) ; Allen Coliban – noul primar al Brașovului care a dat cea mai grea lovitură PNL la nivel național, acesta fiind cel care l-a învins pe cel mai de succes primar liberal din Ardeal în persoana lui George Scripcaru (Brașov); Gabriel Pleșa – noul primar al orașului Alba Iulia, o nesperată surpriză pentru majoritatea locuitorilor orașului reședință de județ.

Toate surprizele USR au un numitor comun: PNL

Toți cei 3 primari care așteaptă să își preia mandatele au totuși ceva în comun: toți trei au câștigat în fața unor contracandidați din partea PNL. Însă dacă la Brașov și mai ales Timișoara primarii în funcție din partea PNL au pierdut mai mult decât clar, la Alba Iulia victoria lui Gabriel Pleșa are cu totul alte conotații.

Gabriel Pleșa (USR) – susținut masiv de PNL

Deși a fost singurul care astăzi și-a atacat fosta conducere de partid, iar în noaptea alegerilor i-a pus pe tavă lui Mircea Hava “glonțul sinuciderii politice”, victoria lui Gabriel Pleșa are încă multe scandaluri la spate. Este evident că mandatul său este înmuiat în trădare pe linie de partid, sau poate mai corect spus: fuziunea dintre PD-L și PNL încă nu a avut loc la Alba Iulia

Sau cel puțin marea majoritate a liberalilor autentici din PNL au așteptat momentul prielnic pentru a-i da lui Mircea Hava cea mai usturătoare lecție. Vor urma și ceva dosare penale, scurgeri de informații, fapte ilegale și mușamalizate în toată această perioadă la Primăria Alba Iulia? Este foarte posibil.

Pentru că este clar: războiul rece în PNL este în plină desfășurare și a ajuns la o nouă etapă. Doar că dacă până acum a avut loc pe la spate, în purul stil românesc, de acum săbiile se ascut pe față. Și nu ar fi de mirare să apară noi “cadavre politice” odată cu pierderea tot mai clară a puterii de către aripa lui Mircea Hava, rămas tot mai singur după plecarea sa la Bruxelles.

Primul discurs oficial al noului primar de Alba Iulia!

Dan Barna a fost cel care a susținut oficial importanța victoriei de la Alba Iulia la conferința de astăzi: “victoria din Alba Iulia coroborată cu celelalte are simbolistica sa. Pentru că este capitala de suflet a României. Faptul că Gabriel Pleșa a venit alături de echipa USR Plus și faptul că a convins oamenii din Alba Iulia că echipa noastră este varianta firească de modernizare pentru Alba Iulia este un lucru remarcabil și îl felicit pe Gabriel Pleșa”, a declarat liderul USR.

Vizibil emoționat, noul primar al orașului a avut un discurs firesc, fără a ieși însă prea mult din clișee, de parcă încă se continuă campania electorală: “În 2020, Revoluțiile se fac prin vot. Duminică, Alba Iulia a fost redată cetățenilor după, domnia, ca să zic așa, a unei administrații de 24 de ani care n-a mai vrut să se reformeze. Sincer vă spun, a fost o victorie grea, dar am avut privilegiul să am în spatele meu o echipă nemaipomenită. De tineri care timp de 3 luni de zile au bătut împreună cu mine toate străzile orașului, toate cartierele. Am făcut împreună sute de km pe jos, încercând să vorbim cu toți oamenii. Și această muncă a dat roade. Și am făcut acest lucru pentru a înțelege cu adevărat toate problemele orașului.

Avem lipsuri majore la Alba Iulia, dincolo de ceea ce orice turist vede când ne vizitează. Avem de investit în infrastructură, locuri de joacă, spații verzi, nu avem destule locuri în creșe pentru copiii albaiulienilor.

Oamenii au suferit și, din păcate, în ultimii ani, administrația locală nu a vrut să înțeleagă că problemele albaiulienilor nu sunt reprezentate doar în investițiile în zona istorică sau în partea pentru turism, ci trebuie să investești în creșterea calității vieții locuitorilor”, a spus Gabriel Pleșa.

Ne apucăm de treabă, dar fără tramvai și spital?!

Proaspătul învingător a menționat doar că este pregătit să își dedice toate cunoștințele și să depună toate eforturile în primul său mandat de primar pe care așteaptă să îl înceapă alături de consilierii săi: “Avem foarte multe provocări în față, dar am alături o echipă de consilieri tineri, de profesioniști. Oameni care nu au mai făcut politică. Practic am un singur consilier care are la activ jumătate de mandat de consilier local. În rest numai oameni noi pe care mă bazez. Sunt convins că avem în față un nou început. La Alba Iulia avem un plan și o serie de proiecte importante de pus în practică în acest mandat de 4 ani încredințat nouă”, a mai spus proaspătul edil care i-a umplut de bucurie nu doar pe USR-iști ci, este clar, mai ales pe adevărații PNL-iști…

Chiar și așa, nu a mai amintit nimic de tramvai și noul spital… Cam la fel cum nici Voicu&CO. nu au mai spus nimic despre deja celebra sală polivalentă… E drept, o promisiune ce datează de prin 2012-2016…dar totuși…