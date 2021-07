OPINIE : Cine se face VINOVAT pentru dezastrul din Munții Apuseni ? Adevărul nu are de-a face cu schimbările climatice și nici cu voința lui Dumnezeu !

A trecut mai bine de o săptămână de la dezastrul provocat de ape în Munții Apuseni. Este greu de explicat ce s-a întâmplat, cert este că după o ploaie puternică urma să apară un dezastru neașteptat. În Ocoliș, în Sohodol, Roșia Montană, Câmpeni sau Abrud, sute de oameni au avut de suferit iar agoniseala unora de-o viață s-a dus pe apa ploii, căreia nu i-a stat nimic în cale. Cine se face totuși vinovat pentru toate astea ? Nu vă gândiți la voia Domnului, nu despre asta vorbim. Nu trebuie să găsim o scuză precum” și Germaniei i s-a întâmplat”, noi nu am fost loviți de” Uraganul Sabine” precum Germania, Belgia sau Cehia. Să nu dăm vina nici pe defrișările masive urmate de neîmpăduriri.









Realitatea pe care nu o vede nimeni este mai banală decât scenariile tuturor incompetența, corupția și lipsa de responsabilitatea a celor ce gestionează fondurile forestiere fie ele private fie de stat stau la baza tuturor necazurilor. Modul de gestionare a infrastructurii forestiere nu are legătură cu schimbările climatice. Infrastructură Forestieră? Mai știe cineva ce este? Se mai ocupă cineva de așa ceva? Are cineva o evidență a drumurilor forestiere pe care le construiesc exploatatorii? Îi obligă cineva pe exploatatori să își decolmateze văile de drenare ale apelor din parchetele tăiate?





Cu toții salvăm pădurile României de la” Marea Defrișare” însă nimeni nu aruncă un ochi la mizeria lăsată în urmă. Până la această oră România nu are un plan de reabilitare a infrastructurii forestiere care să gestioneze modul în care se fac exploatările și ce rămâne în urma lor. Comunități forestiere înființate pentru a deține controlul asupra fenomenului, conduse de personaje care urmăresc doar interesele unor grupări fac pe bandă rulantă atestate pentru firmele de exploatare. Aceste atestări au la bază puhoiul de bani ce rezultă în urma valorificării masei lemnoase, nicidecum un proiect care să îi impună exploatatorului anumite sarcini și obligații.









Avalanșa de interese ce planează asupra industriei forestiere depășește orice imaginație și astfel mașinația construită jubilează înnobilând traficul de influenţă dintre administratorii de păduri – asociațiile forestiere și firmele de exploatare masă lemnoasă.



Să luăm ca exemplu cele mai afectate zone și anume Poșaga și Ocoliș, pădurile de aici sunt în mare parte administrate de Ocolul Silvic Muntele Mare. Acest Ocol Silvic condus de Petruta Adrian este membru al Asociației Administratorilor de Păduri, asociație care îl are director executiv pe Dorel Fechete, membru al Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră din cadru ASFOR, Asociația Forestierilor din România. Iar ca exemplu să fie și mai concludent facem următorul scenariu: Primăria are o anumită suprafață de pădure administrată de OS Muntele Mare, primarul se întâlnește cu un X patron de firmă care are interese în domeniu să exploateze y cantitate de masă lemnoasă, firma nu este încă atestată. Primarul îl cheamă pe șeful de ocol numit politic și el sau după interesele cuiva și îi prezintă situația.

Ce rezolvare găsește atunci șeful OS Muntele Mare? Desigur Dorel Fechete cel care întocmește documentația de atestare dar și cel care o poate susține personal în comisia de atestare ASFOR.

O simplă analiză a ultimei declarații de avere a domnului Dorel Fechete publicată în în luna a X-a 2018 arată că în foarte scurt timp averea acestui personaj a crescut substanţial. În momentul publicării pe site-ul Romsilva, Fechete deținea 6 terenuri intravilane cumpărate în perioada 2008-2010 în Orlat și Săliște. Nu mai puțin de 6 case de locuit în Orlat, una în Săliște, un apartament în Sibiu și unul în București.





Toate acestea în timp ce în Ocolul Silvic reprezentat de domnia sa, haosul, creat de o furtună mătură casele a zeci de localnici.

Pentru că văile pădurilor nu au mai fost sistematizate pentru că drumurile construite de exploatatori nu mai țin cont de regularizarea apelor provenite din precipitații și pentru că haosul predomină în domeniul industriei forestiere în lipsa unei legislații care să acopere toate lacunele sistemului.

Bineînţeles nu îl facem vinovat pe Dorel Fechete pentru situația din Munții Apuseni, însă astfel de scenarii și de legături întăresc crezul că aspectele subliniate în acest material înlesnesc măsurile care ar trebui să fie impuse celor ce exploatează masa lemnoasă din Fondul Forestier Național.