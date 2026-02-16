Opinia Economică: Fitch a menținut ratingul României

autor: Radu Georgescu

Scăderea PIB-ului României în ultimul trimestru din 2025 cu 1,6% față de perioada similară din 2024, distanța față de al treilea trimestru al anului trecut fiind de 1,9%, a fost însoțită de intrarea în recesiune tehnică.

Agenția Fitch Ratings nu a fost impresionată de această evoluție și a reconfirmat, la sfârșitul săptămânii, ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, cu perspectiva negativă.

Pentru cei de la Fitch a fost importantă îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare, prin reducerea costurilor de împrumut ale României din ultimele luni, de la peste 7,4% la 6,5%. Scăderea a permis Trezoreriei să se împrumute din piața locală, de la începutul lui februarie, cu peste 8 miliarde lei, foarte aproape de valoarea de 8,9 miliarde lei care a fost programată pentru această lună.

Finanțele vor putea să acceseze mai ușor piețele internaționale în condițiile în care investitorii își diversifică portofoliile, în cadrul procesului de reducere a expunerii pe bonurile emise de Trezoreria SUA.

La rândul lor, dobânzile interbancare care se află în domeniul negativ, consecință a inflației foarte mari, au continuat să scadă și să revină la valori comparabile cu cele din aprilie trecut, ceea ce ușurează costurile cu creditele.

Vineri, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 5,83%, cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 5,90 la 5,88% iar cel la 12 luni de la 6,07 la 6,06%.

Volatilitatea cursului euro a fost mai ridicată decât în alte săptămâni, fiind influențată de nivelul apetitului pentru risc existent la nivel internațional. După scăderea de marți la un minim al ultimei luni de 5,0910 lei, media a intrat pe o pantă ascendentă și a urcat vineri la 5,0943 lei, atunci când tranzacțiile din piață s-au realizat în culoarul 5,091 – 5,095 lei, cu închiderea la 5,095 lei.

Creșterea din ianuarie a indicelui prețurilor de consum din Statele Unite cu 0,2%, față de o estimare de 0,3%, a indus în rândul investitorilor speranța că Rezerva Federală americană va menține, până la jumătatea anului, nivelul actual al dobânzilor în culoarul 3,50 – 3,75%. Euro a fost afectat și a scăzut la 1,1847 – 1,1886 dolari, după creșterea de marți la 1,1920 dolari. În piața locală, cursul monedei americane a urcat la sfârșitul săptămânii la 4,2964 lei, valoare apropiată de cea de luni.

Cursul francului elvețian a atins săptămâna trecută mai multe maxime istorice și a urcat joi până la 5,5824 lei, pentru ca la finalul să se retragă la 5,5813 lei.

Lira sterlină a fluctuat între 5,84 și 5,8539 lei, media de vineri fiind stabilită la 5,8511 lei.

Prețul gramului de aur a coborât vineri de la 697,4647 lei la 686,0026 lei, valoare apropiată de cea de la începutul săptămânii. Scăderea se datorează tendinței de depreciere a unciei de aur, care s-a tranzacționat în culoarul 4.889,20 – 5.047 dolari.

Bitcoin s-a retras joi la aproape 65.000 dolari, la o săptămână după atingerea unui minim 60.000 dolari, pentru prima dată din 2024, care a șters toate câștigurile apărute după anunțarea revenirii la Casa Albă a lui Donald Trump, care au culminat cu maximul de 126.251,31 dolari, atins în 3 octombrie. La sfârșitul săptămânii principala criptomonedă fluctua între 69.211 și 70.960 dolari, iar ethereum se mișca în culoarul 2.019 – 1.101 dolari.