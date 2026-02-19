Opinia Economică: BNR vede inflația de la sfârșitul anului la circa 4%

autor: Radu Georgescu

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat miercurea aceasta Raportul trimestrial asupra inflației, în cursul căreia a declarat că „ în 2026 ne ducem cu inflația spre 3,9%, poate mai jos cu plafonarea la gaze, iar în 2027 ne ducem la 2,9%, în zona de fluctuație a inflației.”

Acesta a afirmat că cursul este relativ stabil, după ce România a depășit criza din primăvară, provocată de rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale și demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de premier. „Am avut o cădere brutală cu rezerva internațională, prin intervențiile noastre. Acum, și datorită aurului, avem rezerve internaționale record. Asta descurajează atacurile pe curs. Nu trebuie să intervenim pe piața valutară, este suficient să le publicăm”, a explicat guvernatorul. El a precizat în privința cursului că este determinat de piață în cea mai mare măsură, „intervențiile noastre sunt extrem de limitate.”

De la începutul anului leul are cea mai stabilă evoluție din regiune, în timp ce zlotul s-a întărit cu 0,1%, forintul s-a apreciat cu 1,3% iar coroana cehă a pierdut 0,5%.

Afirmațiile guvernatorului BNR nu au influențat evoluția cursului euro, care a coborât de la 5,0965 la 5,0941 lei, pe fondul unei ușoare reveniri a apetitului față de risc în piețele internaționale, ceea ce a coborât cotațiile la 5,093 – 5,097 lei. În urmă cu o săptămână media se situa la 5,0914 lei.

Dobânzile interbancare continuă să se apropie de pragul de 5,50%, valoare cu care sunt „premiate” băncile care își parchează excedentul de lichiditate în depozitele BNR.

La jumătatea acestei săptămâni, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a coborât de la 5,81 la 5,80%, cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a alunecat de la 5,85 la 5,84% iar cel la 12 luni de la 6,063 la 6,01%, valori comparabile cu cele de la sfârșitul lui noiembrie 2024.

În așteptarea publicării minutei („Beige Book”) al ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale americane, un dobânda-cheie a fost menținută în culoarul 3,50 – 3,75%, euro fluctua într-un culoarul îngust, 1,1829 – 1,1858 dolari, față de un maxim de 1,1928 dolari, atins la jumătatea săptămânii trecute. În piața locală, cursul monedei americane a crescut marginal de la 4,3037 la 4,3046 lei, față de 4,2701 lei, miercurea trecută.

Creșterea ratei şomajului din Regatul Unit la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani și încetinirea majorării salariilor au afectat cursul lirei sterline care a coborât de la 5,8503 la 5,8422 lei, în a doua ședință consecutivă, față de 5,8539 lei, miercurea trecută.