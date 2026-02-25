Opinia Economică: A doua zi de scădere a cursului euro

autor: Radu GEORGESCU

Revenirea în piețele internaționale a cererii de dolari, implicit a ieșirilor de capital de pe activele considerate riscante, a avut efecte diferite asupra monedelor din regiune.

După ce a atins vineri maximul ultimelor două luni de 5,0974 lei, cursul euro a cunoscut a doua scădere consecutivă la 5,0954 lei. La această evoluție a contribuit lărgirea culoarului de tranzacționare la 5,094 – 5,097 lei.

Perspectivele ca BNR să opereze în august o primă tăiere de un sfert de punct procentual a ratei de politică monetară, față de prognozele precedente care indicau luna mai pentru o astfel de operațiune, a temperat marți ritmul de scădere a dobânzilor interbancare, care se află în prezent la valori comparabile cu cele din noiembrie 2024.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 5,77%, cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 5,81% iar cel la 12 luni a scăzut de la 5,98 la 5,97%.

Euro a scăzut la 1,1768 – 1,1797 dolari, înainte de publicarea unor date fundamentale din partea economiei americane. În piața locală, cursul dolarului a crescut de la 4,3195 la 4,3231 lei.

Majorarea cererii de monedă elvețiană, indusă de revenirea celei americane, a ridicat cursul francului de la 5,5761 la 5,5904 lei, aproape de maximul istoric de 5,5932 lei, atins săptămâna trecută. Media lirei sterline a scăzut marginal la 5,8340 lei.

Aprecierea monedei americane și a metalului galben la 5.133 – 5.251 dolari/uncie au ridicat prețul gramului de aur de la 716,2653 lei la 718,5914 lei.

În regiune, media monedei poloneze s-a depreciat marginal la 4,2193 zloți/euro. În schimb, a celei maghiare s-a întărit la 379,08 forinți/euro, chiar dacă Banca Națională a Ungariei a redus dobânda sa de politică monetară de la 6,50%, nivel stabilit în septembrie 2024, la 6,25%.

În ultima lună, bitcoin s-a depreciat cu circa 30%, astfel că valoarea sa din ultimele șase luni s-a înjumătățit. Marți, principala criptomonedă a scăzut la 62.651 – 64.985 dolari, iar ethereum a alunecat la 1.809 – 1.869 dolari.