Nicușor Dan schimbă direcția în strategia de apărare după feedbackul ONG-urilor

Nicusor Dan modifica Strategia Națională de Apărare a Țării dupa placul societatatii civile și a ONG-urilor. Anunțul vine chiar de la Administrația Prezidențială, iar documentul ajunge luni pe masa CSAT, scrie realitatea.net.

Într-un comunicat, reprezentanții Palatului Cotroceni spun că propunerile venite au îmbunătățit semnificativ documentul.

„Sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie. Președintele susține că documentul asigură cadrul strategic pentru organizarea și coordonarea activităților privind securitatea și apărarea țării.”

Însă, Nicușor Dan a făcut apel și la mediul privat să se implice și să scrie legi pentru că lipsește capacitatea Guvernului.

Comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale

În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.

Contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.

Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie.

Multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.

Președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani.