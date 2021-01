Național : Bugetul pe 2021, construit cu banii din vânzarea companiilor de stat

Întârzierea elaborării proiectului bugetului de stat pe 2021 are acum o explicație. Guvernul Cîțu așteaptă, printre altele, aprobarea proiectului de lege privind ridicarea restricțiilor de a vinde companiile de stat. Proiectul a apărut deja în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei și anunță creșterea veniturilor bugetare prin vânzarea acțiunilor la companiile strategice ale României.

Vânzarea companiilor de stat, mai ales în condițiile în care prețurile acestora s-au prăbușit efectiv din cauza crizei provocate de pandemia globală, va reprezenta lovitura de grație pentru România. Cu toate acestea, Guvernul Cîțu a decis să privatizeze tot ce a mai rămas, iar pentru scepticii care mai spun că și-așa s-a vândut tot, amintim că încă mai avem portul Constanța, C.N.Aeroporturi, CEC Bank, Eximbank, Hidroelectrica, Transelectrica, Nuclearelectrica, Conpet, Compania Națională a Uraniului, Transgaz, Transelectrica și multe altele. Potrivit Legii 173/2020, inițiată de parlamentarii PSD, înstrăinarea participațiilor (acțiunilor, după modificarea făcută de Guvernul Orban) deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută este interzisă pe o perioadă de doi ani. Totodată, se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar, aflate în curs de realizare. În aplicarea acestor dispoziții, se suspendă, în mod corespunzător, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, se arată în lege.

Se vinde tot

Proiectul de lege al Guvernului Cîțu susține abrogarea prevederilor Legii 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică. ”Valorificarea acțiunilor nu trebuie să fie privită ca un scop în sine, ci ca un proces prin care transferul de proprietate trebuie să se regăsească în recapitalizare, modernizare, investiții, cu efecte pozitive în ceea ce privește eficiența economică. Totodată, abrogarea prevederilor Legii 173 va permite valorificarea acțiunilor în vederea evitării afectării grave a relațiilor sociale referitoare la libertatea economică a operatorilor la care statul are calitatea de acționar și de liberă circulație a capitalurilor. Astfel, prin diversificarea acționariatului, se intenționează asigurarea revenirii la o situație de competiție pe piață, în care fiecare companie și societate națională, instituție de credit și orice altă societate la care statul are calitatea de acționar urmărește să atingă anumite obiective prin înstrăinarea acțiunilor deținute de stat. Permanent se va avea în vedere administrarea cu diligență de către Executiv a bunurilor aflate în proprietatea privată a statului, luându-se în considerare și dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, prin care Guvernul are competenţa de a stabili strategia de privatizare a societăţilor strategice, strategie care poate include şi procedura înstrăinării acțiunilor/diminuarea participației prin listare la bursă ca metodă de privatizare”, se arată în expunerea de motive a proiectului de abrogare a prevederilor Legii 173/2020.

Cum explică Guvernul

Măsurile propuse ar avea un impact direct la nivel macroeconomic permițând, pe de o parte, derularea de activități specifice a unor operatori economici, în condiții de eficiență economică, iar pe de altă parte, creșterea veniturilor bugetare din valorificarea de acțiuni, susține Guvernul. ”Astfel, estimăm că realizarea transferului de acțiuni de la societăți va avea consecințe benefice asupra redresării activității în economie, prin implementarea unor măsuri care să conducă la eficientizarea activității acestora sub aspectul utilizării resurselor și evitarea de blocaje financiare în economie”, se mai precizează în motivarea proiectului de act normativ. (national.ro)