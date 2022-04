Naomi Osaka s-a calificat în finala turneului de la Miami și va lupta pentru trofeu cu Iga Swiatek

Nipona Naomi Osaka, fostul lider mondial a învins-o pe Belinda Bencic în semifinala turneului de la Miami, scor 4-6, 6-3, 6-4. Jucătoarea, ajunsă pe locul 77 mondial, a izbucnit în lacrimi la finalul partidei : ”Nu am avut deloc impresia că îi înţeleg jocul şi totuşi am reuşit să câştig. Este o jucătoare extraordinară. Mi-ar plăcea să am returul ei. Vreau să mulţumesc tuturor, atmosfera a fost extraordinară”, a declarat Osaka la interviul de după meci.

Naomi Osaka

Credit imagine : Profimedia



Naomi a vorbit la conferința de presă de după meci despre adversara sa din finală:

Î: La sfârșitul meciului, când ai avut acel moment cu fața în prosop, a fost fericire sau ușurare? Ce ai simțit în acele două sau trei minute?

Naomi Osaka : Da, aș spune cu siguranță că a fost fericire. Faptul că am ajuns în semifinală a însemnat enorm pentru mine. La încălzire simțeam că nu îmi mișc picioarele la fel de bine. Am vrut să intru în acest turneu, să fie ca și un test și simt că ea a fost cea mai bună adversară din lume pentru asta. Nu aveam amintiri bune din meciurile anterioare împotriva ei. Sunt bucuroasă că am trecut peste asta și cred că nu a fost o ușurare, ci fericire.

Îmi amintesc că am jucat cu Iga în Toronto și m-am gândit imediat cât de atletică este. Este cu adevărat uimitor să văd cât de departe a ajuns. E atât de motivată. Îmi amintesc după ce am câștigat Indian Wells , eram terminată și apoi a trebuit să joc împotriva Serenei în primul tur. Este incredibil să văd că este încă în turneu și luptă și va deveni numărul 1 mondial sau este deja.

În finala turneului, Naomi Osaka se va duela cu viitorul lider mondial, poloneza Iga Swiatek, care s-a calificat în finală după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula, în două seturi, 6-2, 7-5, intr-un meci de o oră și 48 de minute. Poloneza va încerca să realizeze „Sunshine Double”, după ce a câștigat și Indian Wells în urmă cu două săptămâni.

Iga Swiatek, Naomi Osaka

Rogers Cup



Finala va fi transmisă sâmbătă seara și va fi abia al doilea meci dintre cele două jucătoare. Acestea s-au mai întâlnit doar o dată, la Rogers Cup în 2019, iar Osaka s-a impus în două seturi, 7-6(4), 6-4.

Iga Swiatek

Credit imagine : WTA

Î.: Naomi a spus că este impresionată de cât de bine te mișcai în primul vostru meci. Tu ce îți amintești din acel meci?

Iga Swiatek : Am simțit că nu am nimic de pierdut, a fost o experiență bună pentru mine. Când mă gândesc la acel meci , îmi dau seama cât de mult am progresat și sunt foarte mândră de mine.

Î. : Ești entuziasmată? O să fii numărul 1 mondial de începând de luni. Ea a fost cel mai recent lider mondial înaintea lui Barty. Este un meci mare, oamenii sunt încântați.

Iga Swiatek : Cu siguranță sunt entuziasmată, dar nu vreau să îmi schimb obiceiurile, atitudinea, deoarece a mers foarte bine așa. O să îl tratez ca pe orice alt meci.