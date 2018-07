Mesajul unui român din Țara Moților către românii din întreaga țară.

Mesaje și reacții ale românilor de pretutindeni invadează spațiul public și redacțiile publicațiilor din întreaga țară. O scrioare primită de la un moț plecat să lucreze în străinătate ne-a atras atenția. Omul face referire la drumul pe care România a luat-o : ” Ne-am transformat într-o nație unde fiecare înjură pe fiecare, unde președintele țării, președintele camerei deputaților, a senatului, procurori, judecători, lideri ai formațiunilor politice, miniștri și alți demnitari de stat sunt târâți de-a valma prin mocirlă, jigniți, înjurați atât pe rețelele de socializare, în media, de către moderatori tv cât și în stradă.”

Numele meu este Șerban Ștefan.În 2016 am aderat la Partidul Social Democrat filiala județeană Alba, iar ulterior am ocupat funcția de președinte al organizației comunale Ocoliș. În toți acești doi ani de când sunt membru PSD, am observat felul în care liderii partidului au pus în practică promisiunile electorale. Am urmărit evoluția evenimentelor în care în acești doi ani a fost implicat omul numărul unu al partidului, președintele Liviu Dragnea. Și nu în ultimul rând poziţia liderilor filialelor județene, inclusiv al celor din Alba vis-a-vis de aceste evenimente. Toate acestea m-au dezamăgit profund și sunt în asentimentul multor oameni din ţara noastră.

În primul rând vreau să se știe că sunt, mă simt și voi fi ROMÂN înainte de a fi membru al oricărei organizații politice!

Datorită acestui considerent îmi prezint demisia din PSD și îmi păstrez calitatea de ROMÂN. Mă alătur și susțin poziţia la fel de tranșantă a tuturor celor din PSD care anterior mie, au luat deja o decizie similară, cât și celor care o vor face de acum înainte.

Afirm cu tărie că domnul Liviu Dragnea ar trebui ca în situația creată să își prezinte imediat demisia atât din funcția de președinte PSD cât și din cea de Președinte a Camerei Deputaților.

Fără excepție, partidele politice care au guvernat după 89 au dezamăgit profund prin nerespectarea angajamentelor electorale și prin faptele reprobabile ale liderilor la cel mai înalt nivel.

Constat că actualmente datorită unor acțiuni bine gândite cu efect pe termen lung, s-a reușit modificarea adeneului ființei românești. Ne-am transformat într-o nație unde fiecare înjură pe fiecare, unde președintele țării, președintele camerei deputaților, a senatului, procurori, judecători, lideri ai formațiunilor politice, miniștri și alți demnitari de stat sunt târâți de-a valma prin mocirlă, jigniți, înjurați atât pe rețelele de socializare, în media, de către moderatori tv cât și în stradă.

Rezultatul? Ne îmbătăm cu apă rece, considerând că ne-am răcorit rărunchii înjurând mai tare decât…” Ceilalți”, și ne îndopăm cu gulgute bine plasate gen stat paralel și alte asemenea, privind tâmp dintr-o realitate haotică înspre un viitor în care nu se conturează nimic mai bun pentru neamul românesc.

Fac un apel plin de dragoste frățească tuturor românilor. TREZIȚI-VĂ!

Haideți frați români să ne scuturăm de tot și toate, să ne luăm cu adevărat soarta în mâini în detrimentul tuturor intereselor oculte a celor de la putere cât și a puterilor din exterior interesate. Mulți dintre strămoșii noștri au făcut-o la timpul lor plătind chiar cu viața pentru idealul de a fi mai bine pentru întreaga țară și pentru urmașii lor. Oare noi chiar nu mai putem fi la înălțimea lor? Nu mai avem deloc mândrie identitate și patriotism? Oare chiar au reușit să se transforme pe toți în țațe tâmpe care nu mai pot face nimic serios, nu ne mai putem unii, nu mai putem reprezenta o spaimă reală pentru cei ajunși să ne guverneze?

Eu nu pot și nu vreau să cred așa ceva. Și din acest motiv fac acest ultim apel.

Români Treziți-Vă! Români Uniti-vă! Români ieșiți în stradă, recâștigați vă dreptul de a avea o țară și de a fi stăpâni în țară voastră!

Avem nevoie de o schimbare majoră. De un guvern tehnocrat fără coloratură politică, de o cameră parlamentară unica mult redusă numeric emanație adecvată a românilor nu a partidelor politice, de un președinte puternic care să își exercite cu adevărat poziţia de moderator și balanța între puterile statului, avem nevoie de normalitate, de legi și de respectarea acestora.

Țara are nevoie URGENTĂ să se scuture de pecinginea asta de hoți, mafioți și incompetenți de care colcăie partidele și instituțiile statului la toate nivelurile!

Țara are nevoie de o adevărată REVOLUȚIE!!!!

Acum până încă nu este prea târziu.