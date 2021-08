Marius Rof : Reducerea cu 50% a costurilor unui test – Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID -19 si Antigen SARS COV 2, pentru elevi, studenti, pensionari si gravide respinsa de consilierii judeteni PNL si PSD din CJ Alba.

In sedinta ordinara din 26.08.2021 consilierul judetean USR PLUS, MARIUS ROF a depus un amendament, sustinut deasemenea de intreg grupul consilierilor judeteni USRPLUS care prevede unele reduceri pentru anumite categorii de beneficiari ai testelor pentru diagnosticarea COVID -19 PCR si Antigen. Astfel amendamentul prevedea ca in cazul testelor realizate la cerere in Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, pentru testul PCR care are un cost de 250.0 lei sa fie aplicata o reducere de 50% in cazul elevilor, studentilor, gravidelor si pensionarilor, deasemenea aceasta reducere de 50% ar fi fost aplicata pentru aceleasi categorii si in cazul testului Antigen, care costa 90.0 lei.

Acelasi amendament prevede si o reducere de 25% pentru toate persoanele incadrate in campul muncii, respectiv administratori sau reprezentanti legali ai presoanelor juridice.

La votul din plen consilierii judeteni PNL si PSD au considerat ca nu este nevoie de aceasta facilitate pentru categoriile mentionate si au votat impotriva amendamentului, acesta fiind respins.

Biroul de presa USRPLUS ALBA.