Marius Budăi, ministrul Muncii : „Nu vrem să dăm speranţe seniorilor noştri”, iar ulterior promisiunile să nu fie onorate

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a declarat despre varianta ca pensiile să fie indexate cu rata inflaţiei începând de la 1 ianuarie, că atunci când va fi luată o decizie, aceasta va fi anunţată. „Nu vrem să dăm speranţe seniorilor noştri”, iar ulterior promisiunile să nu fie onorate, a argumentat ministrul.

Întrebat de jurnalişti dacă data de 1 ianuarie, avansată duminică de Marcel Ciolacu pentru indexarea pensiilor nu reprezintă un termen prea îndepărtat în condiţiile creşterii ratei inflaţiei, Budăi a răspuns că este luată în calcul majorarea pensiilor, dar că anunţul se va face când va fi decisă această măsură.

„Noi ne gândim să majorăm pensiile, asta înseamnă că ne gândim la pensionari, într-o situaţie economică nu tocmai fericită pentru întregul glob. Marcel Ciolacu nu a folosit nici o dată, pentru că nu ne permitem să aruncăm ceva în comunicare publică, să dăm vreo speranţă seniorilor noştri pe care ulterior să nu o folosim. Cum s-a întâmplat la cele trei pachete succesive de măsuri, atât sociale, cât şi economice, şi am anunţat fix când am avut decizia luată, aşa vom face şi acum. Ceea ce a anunţat Marcel Ciolacu la bilanţul nostru este că lucrăm la al patrulea pachet de măsuri. Am onoarea ca partidul să aibă încredere în mine şi să lucrez din 2018 încoace la toate programele de guvernare şi la toate măsurile pe care le luăm”, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Muncii, Marius Budăi.