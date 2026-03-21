Lumina țării, uitată în beznă: revolta minerilor

În Târgu Jiu, vocea minerilor răsună din nou. Nu este prima dată când oamenii care au ținut luminile aprinse în această țară sunt nevoiți să iasă în stradă pentru a fi auziți. Și, din păcate, probabil nici ultima.



Câteva mii de angajați ai Complexul Energetic Oltenia protestează nu pentru privilegii, nu pentru beneficii extravagante, ci pentru ceva fundamental: siguranța zilei de mâine. Într-o industrie în care riscurile sunt parte din rutină, incertitudinea contractuală devine o povară greu de suportat.



Temerea lor este cât se poate de legitimă. Lipsa unor măsuri clare de protecție socială în viitorul contract colectiv de muncă nu este doar o chestiune birocratică, este o amenințare directă la adresa stabilității familiilor lor. În spatele fiecărui miner se află o familie, o comunitate, o regiune întreagă care depinde de acest sector.



Pe de altă parte, conducerea companiei transmite un mesaj liniștitor: nu sunt planificate concedieri în următorii trei ani. Dar promisiunile, oricât de bine intenționate, nu pot înlocui garanțiile scrise. Într-un context economic volatil și într-o tranziție energetică accelerată, încrederea nu se construiește pe declarații, ci pe prevederi clare, negociate și asumate.



Faptul că protestul continuă de zile întregi și că li s-au alăturat oameni din comunitățile din jur, mobilizați chiar de autorități locale, spune totul despre gravitatea situației. Nu mai vorbim doar despre un conflict de muncă, ci despre o tensiune socială care riscă să escaladeze.



Minerii nu cer imposibilul. Cer respect, predictibilitate și protecție într-o perioadă în care viitorul industriei este pus sub semnul întrebării. Ignorarea acestor revendicări nu va face decât să adâncească ruptura dintre decidenți și cei care, zi de zi, muncesc în condiții pe care puțini le-ar accepta.



Dacă există o lecție de învățat din aceste proteste, ea este simplă: nu poți construi viitorul energetic al unei țări fără oamenii care i-au susținut trecutul și prezentul. Iar dacă vocea lor nu este ascultată acum, ecoul nemulțumirii va deveni, inevitabil, mult mai greu de ignorat.