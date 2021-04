Lista actualizată țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Bulgaria, Moldova, Franța, Italia, Turcia, Croația, sunt pe listă

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă (CNSU) a adoptat miercuri nouă “listă galbenă” cu țările cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din aceste zone fiind nevoiți să intre în carantină la domiciliu/locaţia declarată pentru o perioadă de 14 zile.

Pe lista actualizată se regăsesc în continuare Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Franța, Italia, Austria, Belgia, Olanda, Austria sau Suedia, iar nou introduse sunt Turcia, Ucraina, Armenia, Croația.

Astfel, pe lista galbenă se află 44 de țări sau teritorii, CNSU furnizând și rata de incidență cumulată la 100.000 locuitori.

Astfel, pe actuala listă se regăsesc Curaçao, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, San Marino, Ungaria, Uruguay, Estonia, Polonia, Serbia, Iordania, Bermuda, Wallis and Futuna, Andorra, Muntenegru, Aruba, Cehia, Franţa, Bahrain, Suedia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Cipru, Isle of Man, Liban, Olanda, Turcia, Palestina, Croaţia, Belgia, Seychelles, Republica Moldova, Chile, Austria, Italia, Monaco, Luxemburg, Ucraina, Brazilia, Puerto Rico, Armenia, Kuweit şi Africa de Sud.