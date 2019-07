LA BOLTA VA REPREZENTA JUDETUL ALBA LA CAMPIONATUL NATIONAL DE MINIFOTBAL DE LA ORADEA

La sfarsitul acestei saptamani (4-7 iulie) se va defasura la Oradea, Campionatul national de minifotbal organizat de Federatia Romana de Minifotbal, cu participarea celor mai bune 20 de echipe din tara, intr-un regal minifotbalistic de exceptie.

Crema minifotbalului romanesc se va reuni la Baza Tineretului din Oradea, judetul nostru urmand a fi reprezentat de catre La Bolta Alba Iulia. Reprezentanta campionatului Fair Play din Alba Iulia si-a castigat dreptul de participare la turneul final, dupa castigarea intr-o maniera entuziasmanta a titlului de campioana regionala nord-vest, la Cluj-Floresti in luna iunie.

Sortii au decis ca echipa noastra va evolua in grupa B a turneului final impotriva a patru echipe extreme de puternice, respectiv Tazmannschaft Bucuresti (campioana Bucurestiului), Corvinul Hunedoara (campioana Hunedoarei), Dia Guard Divino Zalau (vicecampioana Salajului), Fratelli Bianconeri Galati (vicecampionana Galatiului).

Dupa castigarea turneului regional de la Cluj, componentii echipei La Bolta ne-au declarat urmatoarele:

Andrei Trifa: “A fost un turneu foarte solicitant, desfasurat pe o caldura infernala dar am reusit sa fim lucizi si uniti pana la ultimul fluier, iar acest lucru a facut diferenta in meciurile eliminatorii. Faptul ca am fost mai mult decat o echipa ne-a ajutat sa castigam acest trofeu. Vreau sa-mi felicit colegii si pe toti cei implicati in familia La Bolta”

Adrian Lacatus: “O frumoasa performanta pentru noi. A fost foarte greu, dar prin ambitie si dorinta am reusit sa castigam turneul, in ciuda faptului ca am inceput cu o infrangere.”

Alexandru Lacatus: “ Meciurile au fost foarte grele, am muncit enorm si pentru asta si suntem foarte multumiti ca am reusit sa castigam locul 1. Multumim domnului Catalin Buzdea ca a fost langa noi tot turneul, impreuna cu familia dansului”

Gheorge Rasnita: “ Meciurile au fost extrem de echilibrate pe parcursul celor 3 zile, noi fiind insa o echipa foarte unita. Sunt multumit de familia care s-a creat in aceasta perioada”.

Grozav Ionut: “In primul meci am murit, dar apoi am inviat. Vreau sa-mi felicit colegii pentru aceasta realizare si sa felicit familia Buzdea pentru sprijinul acordat pe toata durata turneului si nu numai”.

Haiduc Claudiu: A fost o premiera pentru mine participarea la o astfel de competitie. La inceput nu am stiut despre ce este vorba cu adevarat, dar treptat castigand meciuri si avansand in turneu, am realizat ca e cat se poate de serios si important in acelasi timp. A fost ceva unic si nesperat de frumos si sper sa continuam aceasta poveste deoarece echipa La Bolta are inca multe de aratat”.

Marian Galdean: “A fost un turneul foarte greu. Sincer sa fiu nu m-am asteptat sa castigam deoarece echipele au fost foarte puternice. Cred ca niciun coechipier nu credea ca putem castiga turneul, fiecare meci fiind extrem de dificil, iar faptul ca am inceput cu o infrangere a insemnat ca fiecare meci devenea decisiv. Suntem foarte bucurosi pentru aceasta performanta si speram in continuare ca nu ne vom opri aici”.

Vali Dragan: “ A fost un turneu extrem de select, cu echipe foarte puternice si bine organizate, desfasurat pe o caldura fantastica, dar am reusit sa ne adaptam conditiilor si chiar daca am inceput cu o infrangere nemeritata, am reusit sa strangem randurile si sa castigam acest turneu, obtinand totodata dreptul de a participa la turneul final de la Oradea.

Octavian Pojar: “Am plecat cu sperante mari de la Alba Iulia, ne doream foarte mult sa aducem acest trofeu in vitrina noastra si implicit sa ne calificam la turneul final de la Oradea unde sa ne masuram fortele cu cele mai bune echipe din tara. Sunt foarte multumit de acest grup minunat si de tot ce am realizat impreuna. Vreau sa multumesc tuturor celor care au crezut in noi si ne-au sustinut neconditionat in toata aceasta perioada, in special familiei Buzdea si organizatorilor Campionatului Fair Play, Dan Ursu si Nicu Marta.”

Dan Ursu: “ Imi pare rau ca nu am putut fi prezent fizic la aceasta performanta deosebita a baietilor. Sincer sa fiu eram convins ca vor face un turneu bun si se vor califica pentru turneul final de la Oradea, dar nu ma asteptam ca castige turneul, deoarece au fost prezente cele mai bune echipe din nord-vestul tarii, aceasta fiind cea mai dezvoltata regiune a minifotbalului din Romania. Trebuie sa ne bucuram pentru aceasta performanta deosebita care va fi greu de egalat de o echipa din judetul nostru in anii urmatori, si de ce nu, sa speram la un rezultat deosebit si la turneul final de la Oradea.

Catalin Buzdea: “ Cu ce as putea sa incep daca nu prin a felicita baietii inca o data si prin a le spune ca sunt foarte mandru de realizarea lor, de increderea pe care o au in puterile lor, de ambitia si daruirea lor. Am avut si avem un tel comun, am luptat cu toata forta pentru el si mai presus de toate, cu inima. Acest tel se numeste Victoria !!! Suna atat de bine, se simte atat de bine, victorie ne-am drorit si victorie am obtinut iar acum la turneul final vreau sa le transmit un singur lucru: SA MERGEM DUPA VICTORIE LA ORADEA, BAIETII MEI !!! “

De la prima ora vineri dimineata, vom incepe sa tinem pumnii stransi pentru baietii echipei La Bolta Alba Iulia, cu convingerea si speranta ca vor reprezenta cu cinste si onoare judetul Alba la Campionatul National de minifotbal de la Oradea, si de ce nu, sa speram indraznet la o prezenta in fazele superioare a competitiei.