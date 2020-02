INVITAT LA OPINIE – Andrei Nicolae Popa : Neconstituţionalitatea OUG privind cumpărarea cartelelor pre-pray pe baza cărţii de identitate a fost declarată neconstituţională pe motive extrinseci

autor : Andrei Nicolae Popa

Neconstituţionalitatea OUG privind cumpărarea cartelelor pre-pray pe baza cărţii de identitate a fost declarată neconstituţională pe motive extrinseci, ce ţin de caracterul urgent, extraordinar şi de “reglementarea care nu poate fi amânată” a unei OUG (art. 115 (4) din Constituţie).

OUG nu a fost analizată pe fond, adică dacă aceasta modalitate de dobândire a cartelelor încălca vreun drept (probabil cel la viaţa privată) din Constituţie (art. 26).

Prin deciziile CCR 440/2014 şi 461/2014, Curtea s-a pronunţat pe fondul problemei şi a stabilit că conţinutul măsurii nu e proporţional nevoia de reglementare iar textul de lege respectiv nu oferea garanţii suficiente pentru protecţia datelor personale ale cumpărătorilor. Deci nu măsura în sine e neconstituţionala, ci textul prin care ea a fost “juridicizata”.

Şi în prima şi în a doua şi în a treia reglementare, Parlamentul, respectiv Guvernul (în ultimul caz) au urmărit de la început să compună un text neconstituţional, sau chiar să îl compună corect dar să-l adopte prin OUG, tocmai ca să se exonereze de orice răspundere şi să dea vina pe CCR, ştiind că formele vor fi declarate neconstituţionale.

Acum, sunt două categorii care se bucura de decizia CCR:

(1) Penalii care pregătesc şi săvârşesc infracţiuni de tot felul, chiar şi de terorism, prin intermediul său cu ajutorul reţelelor de comunicaţii de tipul cartelelor pre-pay. Neexistând date despre cine e la capătul firului, organelor de urmărire penală şi serviciilor de informaţii le e imposibil să prindă făptuitorul şi să-l aducă în faţa legii. Treaba e cu atât mai nasoală în zona prevenţiei pe infracţiuni contra securităţii naţionale, pentru că tu trebuie să ceri mandat pentru o persoană, dar nu ştii cine e persoana.

(2) Indivizii care fie îi sprijină pe cei de la punctul (1), fie au acea ură viscerala împotriva Serviciului Roman de Informaţii şi se dau de ceasul morţii ca nu cumva SRI să pună mâna pe acele date, ca şi când SRI ar fi ceva organizaţie teroristă sau companie de marketing care are nevoie de acele date pentru a avea sub un control ocult cetăţenii României. Sigur, SRI, dacă vrea să afle datele unei persoane deja ştiute, o poate face şi fără cartele prepay (la fel cum pot şi Poliţia, Parchetul, Finanţele şi orice instituţie care are bază de date de la DEPABD). E mai greu cu persoanele neidentificate care folosesc cartelele pentru scopurile de la punctul 1.

Concluzie: politicienii în complicitate cu penalii şi “militanţii” pentru (ne) drepturile omului, au reuşit să blocheze capacitatea statului de a preveni şi combate infracţiuni săvârşite cu ajutorul reţelelor de comunicaţii prin cartela prepay şi a localizării persoanelor care sună 112. CCR a fost prins la mijloc şi doar a constatat ceva ce era din faşă neconstituţional.

Recent, a fost bilanţul anual al Poliţiei Romane, se pare că Poliţia nu pare interesată de eveniment, ea însăşi fiind complice, prin unii poliţişti corupţi, cu clanurile interlope şi clasa politică.