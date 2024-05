Index salarial eJobs: Peste o treime dintre angajații din construcții au salarii cuprinse între 4.500 și 7.000 de lei. Media netă în domeniu este de 5.000 de lei pe lună

București, 23 mai 2024:Peste 11.000 de joburi au fost postate de angajatorii din construcții de la începutul anului și până acum, acesta fiind al șaselea cel mai activ angajator din economie, după domenii precum retail, servicii, callcenter / BPO, industria alimentară și turism. Din această listă, însă, este și domeniul care plătește cel mai bine, media salarială netă în industrie fiind de 5.000 de lei pe lună, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs.

„Nevoia de candidați pentru sectorul construcțiilor este mare pe tot parcursul anului, însă în sezonul cald crește odată cu numărul proiectelor, dar și pe fondul faptului că vedem mai mulți muncitori care pleacă la muncă în străinătate. Este, chiar și în afara acestui aspect, un domeniu cu o rată mare de fluctuație, astfel încât angajatorii au nevoie să recruteze permanent. Tocmai de aceea sunt și printre cei care apelează cel mai des la soluția importului de personal din Asia”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cu o medie salarială netă de 5.000 de lei, cei care lucrează în construcții sunt plătiți la un nivel similar cu angajații din inginerie, petrol / gaze sau crewing / casino și peste cei din domenii precum financiar, administrativ / logistică, producție, auto sau resurse umane. Cele mai mari medii salariale din industrie au fost înregistrate pentru pozițiile de diriginte de șantier (6.600 de lei net), inginer de instalații (6.000 de lei), inginer proiectant (6.000 de lei), inginer construcții (6.000 de lei), inginer electrician (5.500 de lei), specialist achiziții (5.200 de lei) sau proiectant de instalații (5.200 de lei).

Cele mai mici salarii, pe de altă parte, au reieșit din datele introduse de cei care lucrează pe următoarele poziții: sudor (4.000 de lei), tehnician (4.000 de lei) instalator (4.100 de lei), contabil primar (4.500 de lei), reprezentant tehnic (4.500 de lei). Un muncitor în construcții câștigă în medie 4.300 de lei, iar un lăcătuș 4.400, după cum arată datele Salario. Acești indicatori reprezintă medii nete, la nivel național, pentru toate județele și nivelurile de experiență.

„Vedem o creștere a nevoii de candidați care au între 2 și 5 ani de experiență în domeniu, însă, alături de ei, cei mai căutați sunt muncitorii calificați și necalificați. Pentru a-i atrage, angajatorii nu doar că le pun la dispoziție diverse facilități și beneficii, ci sunt dispuși să le ofere și salarii mari doar pentru a bate palma pentru o perioadă mai lungă de timp”, mai spune Roxana Drăghici.

În ceea ce privește aplicările, din cele 4,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului și până acum, 350.000 au fost pentru joburile din construcții. Este unul dintre puținele domenii în care candidații cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se află pe locul al doilea în clasamentul aplicărilor, ci abia pe locul al patrulea. Cel mai mult au aplicat cei din segmentul de vârstă 25-35 de ani, urmați de 36-45 de ani și 45+. Aproape 200.000 de aplicări au venit din partea muncitorilor calificați și necalificați.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste24.000de locuri de muncă.

