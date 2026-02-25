Imaginea rușinii instituționale: jandarmii ridică barajul în fața polițiștilor

Ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei depășește cu mult cadrul unui protest sindical. Este o imagine-șoc a unui stat care, incapabil să gestioneze dialogul, alege confruntarea. Polițiștii au ieșit în stradă pentru drepturi, salarii și demnitate profesională, iar răspunsul autorităților a fost un zid de jandarmi, scuturi și ordine seci. Un paradox toxic: cei care ar trebui să aplice legea sunt tratați ca un pericol pentru ordinea publică.



Faptul că Jandarmeria Română a fost pusă în situația de a bloca accesul polițiștilor către Guvern nu este doar o decizie operativă, ci una profund politică. Nu jandarmii din teren sunt vinovați — ei execută ordine. Vinovat este sistemul care a ales să transforme dialogul într-o demonstrație de forță și să răspundă revendicărilor legitime cu bastoane simbolice, nu cu soluții reale.



Scena liderilor de sindicat opriți cu forța, împinși înapoi de cordoane de ordine, spune totul despre starea actuală a statului român. În loc să invite la discuții, puterea s-a baricadat. În loc să asculte, a ordonat. Mesajul transmis este devastator: polițiștii sunt buni când își riscă viața pentru siguranța cetățenilor, dar devin incomozi când cer respect și predictibilitate.



Mai grav este precedentul creat. Astăzi, jandarmii sunt puși să stea în fața polițiștilor. Mâine, cine urmează? Militarii? Medicii? Profesorii? Când statul își tratează angajații ca pe niște adversari, conflictul nu mai este social, ci instituțional. Iar un stat aflat în conflict cu propriile structuri de ordine este un stat vulnerabil.



Guvernul a ales tăcerea și forța pasivă în locul asumării. Această strategie nu rezolvă nimic, ci adâncește ruptura dintre decidenți și cei din prima linie. Nemulțumirile nu dispar pentru că sunt împinse în spatele unor garduri metalice. Ele se acumulează, fierb și, inevitabil, vor exploda din nou.



Protestul polițiștilor nu a fost un act de indisciplină, ci un semnal de alarmă. Răspunsul autorităților a fost, însă, unul de stat speriat de propriii angajați. Iar un stat care ajunge aici nu mai poate vorbi credibil despre stabilitate, ordine sau respect față de lege.

În final, imaginea rămâne: polițiști opriți de jandarmi, sub privirile indiferente ale puterii. O fotografie care spune mai mult decât orice comunicat oficial.