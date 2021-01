Iata cum sa congelezi alimentele in mod corespunzator – 5 pasi esentiali!

Pregatirea retetelor si inghetarea portiilor pentru mai tarziu este o modalitate inteligenta de a reduce munca de pregatire in timpul saptamanii, dar daca nu o faci corect, munca ta ar putea fi inutila. Acest ghid util iti va arata exact cum sa congelezii supele, tocanele, dar si multe altele, astfel incat sa te poti bucura de o masa hranitoare chiar si in zilele mult prea aglomerate.

Iata 5 pasi de urmat pentru congelarea alimentelor in mod corect:

Pasul 1: Alegeti alimente „prietenoase” cu congelatorul

Prospetimea si calitatea alimentelor in momentul congelarii afecteaza direct starea acestora in momentul servirii. Daca alimentele sunt congelate atat timp cat sunt inca proaspete, vor avea un gust mult mai bun. Deci, daca supa tocmai pregatita nu se va mai consuma si maine, cel mai bine ar fi sa optezi pentru congelarea acesteia, inainte sa ramana uitata prin frigider! Este important sa pastrezi toate alimentele la 0 °C sau mai putin pentru a pastra continutul de vitamine, culoarea, aroma, dar textura.

Pasul 2: Racirea

Pentru a pastra alimentele in conditii de siguranta, racoreste rapid preparatele proaspat gatite inainte de congelare. Punerea alimentelor care sunt inca calde in congelator poate creste temperatura, provocand dezghetarea si inghetarea partiala a produselor congelate din jur, ceea ce conduce la modificarea gustului si a texturii unor alimente.

Pentru a preveni acest lucru, aseaza mancarea intr-un recipient larg si pune-l in frigider, pana aceasta se raceste. Pentru a raci supa sau tocana si mai repede, se toarna intr-un vas metalic, rezistent la caldura si se pune intr-o baie de gheata (un vas mai mare umplut pana la jumatatea cu apa cu gheata).

Pasul 3: Depozitarea

Poti opta pentru depozitarea alimentelor in pungi de congelare, pe care le poti aseza rapid, dar si organizat! Portiile mai mici vor permite inghetarea acestora intr-un mod mai rapid si, de asemenea, dezghetarea rapida.

Utilizeaza un marker permanent pentru a eticheta fiecare recipient sau vas cu numele alimentului care se afla in interior, dar si daca la care a fost congelat este, de asemnea, foarte utila. De altfel, congetalorul joaca un rol foarte important! In cazul in care observi ca acesta nu isi mai face treaba, vezi aici daca unul dintre aceste modele iti atrage atentia.

Pasul 4: Dezghetare

Decongeleaza alimentele in frigider sau cuptorul cu microunde, acestea fiind doua variante populare pentru care poti sa optezi. Acorda suficient timp pentru ca alimentele sa se dezghete in frigider – aproximativ 5 ore pe kilogram. Pentru a evita riscul de contaminare, nu dezgheta niciodata alimentele la temperatura camerei.

Pasul 5: Ai mare grija la alimentele care nu sunt„ prietene” cu congelatorul!

Congelarea este o strategie extraordinara, dar nu functioneaza pentru toate alimentele – unele produse pur si simplu nu ingheata bine. Iata care sunt acestea:

Sosurile ingrosate cu amidon de porumb sau faina se vor separa in timpul procesului de inghetare – poti ingheta un sos neingrosat, iar dupa decongelarea acestuia adauga agenti de ingrosare.

Fructele si legumele cu un continut ridicat de apa, cum ar fi salata verde si pepenele verde se vor inmuia odata ce sunt dezghetate.

Cartofii fierti dezvolta o textura granuloasa atunci cand sunt congelati.

Unele produse lactate, cum ar fi iaurtul, smantana si laptele se vor separa atunci cand sunt congelate.

Avand in vedere cele prezentate, daca vei urma cei 5 pasi prezentati, te vei putea bucura oricand de mese hranitoare!

Sursă foto: Shutterstock.com