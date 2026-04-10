Vinerea Mare, zi de reculegere și credință profundă pentru creștini

Vinerea Mare, cunoscută și ca Vinerea Patimilor, este una dintre cele mai importante și încărcate de semnificație zile din calendarul creștin. Aceasta marchează momentul răstignirii și morții lui Iisus Hristos, fiind o zi de profundă tristețe, dar și de reflecție spirituală pentru milioane de credincioși din întreaga lume.

Sărbătorită în Vinerea dinaintea Paștelui, această zi face parte din Săptămâna Patimilor, perioada în care sunt rememorate ultimele zile din viața Mântuitorului. În biserici, au loc slujbe speciale, printre care Denia Prohodului Domnului, unde credincioșii participă la un ritual simbolic al punerii în mormânt a lui Hristos.

Tradițiile din această zi sunt păstrate cu strictețe în multe zone ale țării. Credincioșii țin post negru, nu consumă alimente și evită activitățile gospodărești grele, dedicându-se rugăciunii și liniștii sufletești. De asemenea, în unele regiuni, există obiceiul de a trece pe sub masa din biserică, simbolizând smerenia și apropierea de jertfa divină.

Vinerea Mare este și un moment de introspecție, în care oamenii sunt îndemnați să ierte, să se împace cu cei din jur și să își regăsească echilibrul interior. Mesajul acestei zile transcende dimensiunea religioasă, vorbind despre sacrificiu, iubire și speranță.

În așteptarea marii sărbători a Învierii, credincioșii trăiesc Vinerea Mare ca pe un moment de tăcere și meditație, pregătindu-se sufletește pentru bucuria Paștelui.