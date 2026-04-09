Joia Mare, zi de profundă încărcătură spirituală în Săptămâna Patimilor

Joia Mare, una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Patimilor, este marcată de credincioșii ortodocși cu reculegere, rugăciune și tradiții păstrate din generație în generație. Această zi amintește de momente esențiale din viața Mântuitorului Iisus Hristos, precum Cina cea de Taină, spălarea picioarelor ucenicilor și începutul suferințelor Sale.

Din punct de vedere religios, Joia Mare este dedicată comemorării a patru evenimente fundamentale: instituirea Sfintei Euharistii, gestul smerit al spălării picioarelor apostolilor, rugăciunea din Grădina Ghetsimani și trădarea lui Iuda. În biserici se oficiază Denia celor 12 Evanghelii, o slujbă profund emoționantă în care sunt citite fragmente ce descriu patimile lui Hristos.

Pe lângă semnificația religioasă, ziua este încărcată și de tradiții populare. În multe zone din România, gospodinele vopsesc ouăle, în special în roșu – simbol al sângelui vărsat de Hristos pe cruce. Tot în această zi se prepară cozonacii și pasca, bucate tradiționale care vor fi sfințite în noaptea de Înviere.

Un alt obicei cunoscut este aprinderea focurilor în curți sau în cimitire, în unele regiuni ale țării, pentru a lumina calea sufletelor celor adormiți. De asemenea, există credința că în Joia Mare nu este bine să se spele haine, pentru a nu „tulbura” liniștea celor plecați.

Joia Mare rămâne astfel un moment de reflecție profundă pentru credincioși, o zi în care liniștea, rugăciunea și pregătirea sufletească pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului ocupă un loc central.

Această zi marchează apropierea de punctul culminant al creștinătății, Paștele și invită la introspecție, iertare și solidaritate.