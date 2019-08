Horațiu Florea, coordonator PRO România, filiala Alba: “Susținem candidatura lui Mircea Diaconu la funcția de Președinte al țării.”

Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a partidului PRO România a declarat faptul că formațiunea din care face parte și-a dat acordul pentru suținerea lui Mircea Diaconu la funcția de Președinte al țării.





“Pot să confirm faptul că PRO România a decis să îl sprijine pe Mircea Diaconu în cursa prezidențială. Este un semnal clar prin care Victor Ponta, în calitate de lider al partidului, a înțeles, la fel ca noi toți, să reacționeze la actuala situație politică și să îl susțină pe Mircea Diaconu pentru cea mai înaltă funcție în statul român”, a transmis Horațiu Florea.



De altfel, Victor Ponta a declarat faptul că „pe zona de stânga am susținut ideea unui candidat unic, nu s-a putut. Și atunci Pro România îl va susține pe candidatul independent Mircea Diaconu. Am avut o întâlnire cu domnul Diaconu, pentru a stabili clar că nu dorim să-l facem din independent candidat politic. Va avea tot sprijinul nostru pentru aceste alegeri.”



Horațiu Florea a precizat că filiala din Alba a PRO România se va implica total în campania de susținere a lui Mircea Diaconu. “Alături de colegii mei le vom explica oamenilor din județul nostru, în următoarea perioadă, care sunt motivele care trebuie să-i facă să îl voteze pe Mircea Diaconu pentru fotoliul de la Cotroceni. Din punctul meu de vedere este cea mai bună opțiune pe care România o are în momentul de față. ”, a transmis Horațiu Florea.