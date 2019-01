Federer eliminat de la Australian Open de Tsisipas. Anunt pentru sezonul de zgura

un articol de : Dana Crainic

Campionul en-titre, elveţianul Roger Federer (favorit 3) a fost eliminat de grecul Stefanos Tsitsipas (cap de serie 14), duminică, în optimi la Australian Open.

Tsitsipas s-a impus cu scorul de 6-7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (7/5). Meciul a durat trei ore şi 45 de minute.

În sferturi, Tsitsipas va juca împotriva spaniolului Roberto Bautista Agut, favorit 22.

Fostul lider ATP a ratat şansa de a-şi apăra trofeul la Melbourne, cucerit la ultimele două ediţii, şi a ratat şansa de a deveni cel mai vârstnic calificat în sferturile Australian Open, după Ken Rosewall (43 de ani în 1977).

Tsitsipas a pus punct unei serii de 17 victorii pentru Federer la Australian Open. El a devenit primul grec în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam.

“Nu a mers aşa cum am sperat la mingile de break. Nu am reuşit niciun break contra lui nici la Cupa Hopman, aşa că este clar că e ceva care a funcţionat greşit în jocul meu”, a declarat după meci elveţianul în vârstă de 37 de ani, campion de şase ori în carieră la Australian Open, în 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 şi 2018.

Federer, locul 3 ATP, a anunţat că nu va sări şi în acest an peste sezonul de zgură, aşa cum s-a întâmplat în 2017 şi 2018.

“E vorba de dorința de a juca. Sunt într-o perioadă în care mă distrez, mă simt bine și mi-au lipsit toate astea. Nu cred că mai e necesar să iau o pauză lungă și anul acesta. Vreau să joc la ROLAND-GARROS. Despre Tstsipas… ce să spun, văd niște asemănări între mine și el. Are un backhand cu o singură mână și părul lung, cum aveam și eu mai demult. Are o priză mai bună decât alți jucători actuali. Îl văd să reziste mult timp în tenis, la nivel înalt. A fos o seară bună pentru el. Am mari regrete, trebuia să câștig al doilea set. M-a costat meciul. Nu a jucat cum trebuie nici mingile de break. Nu l-am învins nici la Cupa Hopman, deci e clar că e ceva în neregulă cu felul în care îi returnez serviciul” – Roger Federer